Kelaat Sraghna: l’affaire d’un pédophile jugé en liberté crée des remous

L’annonce de la poursuite en état de liberté provisoire d’un pédophile a provoqué la stupeur dans la ville de Kelaat Sraghna. Le mis en cause a été déféré devant la cour d’appel de Marrakech, qui a décidé après examen de l’affaire de le relâcher et de le poursuivre en état de liberté provisoire, «malgré les faits avérés, notamment les déclarations de la victime, un certificat médical et les témoins qui ont tous affirmé que le pédophile avait l’habitude d’emmener le mineur âgé de neuf ans dans un lieu désert pour abuser de lui», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 24 et 25 juin.

En outre, «le téléphone portable du mis en cause contenait des vidéos montrant des scènes des crimes commis». D’ailleurs, indique la même source, «le photographe qui accompagnait le pédophile pour enregistrer ces scènes criminelles a été arrêté».

«La décision de poursuivre ce criminel en état de liberté provisoire a suscité la colère de la famille de la victime et des associations de défense des droits de l’enfance dans la ville de Kelaat Sraghna», rapportent les mêmes sources.

Et d’ajouter que toutes ces voix «considèrent cette poursuite comme une forme d’impunité», alors que les faits sont extrêmement graves, puisqu’il s’agit de «viol et d’exploitation sexuelle pendant trois ans».

Les voix de la société civile dans la ville, ajoute le quotidien, «estiment que cette décision porte préjudice à l’image de la justice, surtout que les faits sont appuyés par des preuves tangibles et non pas de simples déclarations».