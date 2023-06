Rabat: 15 ans de prison pour un sexagénaire violeur d’une mineure

La chambre criminelle près la cour d’appel de Rabat a condamné, mercredi dernier, un pédophile sexagénaire à 15 ans de prison ferme et à payer à la victime des dommages et intérêts. L’accusé a violé une mineure de 15 ans, et a pris, sous la menace, des photos compromettantes. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 2 juin, que les faits remontent à 2019. Un quartier de Salé avait été secoué par cet acte odieux commis sur la personne d’une mineure par un tailleur sexagénaire, tout près de la maison de la victime.

Les détails de ce crime abominable ont été dévoilés par la victime. L’accusé l’a contrainte pendant longtemps à subir ses agressions dans son local en la menaçant de diffuser des photos compromettantes sur les réseaux sociaux. La jeune fille a fini par informer ses parents qui n’ont pas tardé à déposer plainte auprès des services de police. Les enquêteurs n’ont pas mis longtemps à confondre le pédophile qui a été arrêté et placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Le quotidien Al Akhbar souligne que les investigations entreprises par les enquêteurs et les déclarations de la victime ainsi que les rapports médicaux ont confirmé le viol et la défloration.

Les recherches ont permis de comprendre comment l’accusé avait pu attirer dans sa boutique la fille de son ami. Le père de la victime avait confié au tailleur ne pas trouver de traitement pour soigner l’épilepsie de sa fille. Le mis en cause lui avait indiqué connaitre un guérisseur traditionnel très réputé à Salé. C’est ainsi que le père lui avait confié sa fille mineure.