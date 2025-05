Kaya Courtyard: un nouveau projet immobilier ambitieux au cœur de Casablanca

Situé sur la route d’El Jadida, à l’angle du boulevard Ghandi et à proximité immédiate de Casa Finance City, Kaya Courtyard s’inscrit comme une nouvelle centralité à Casablanca. Pensé comme un quartier intégré, ce projet associe habitat, espaces professionnels et commerces dans une logique fluide et contemporaine.

Développé par Kaya Développement, le programme s’étend sur un hectare, l’un des derniers fonciers d’ampleur dans la zone. Ce terrain rare permet une implantation aérée et structurée autour d’un axe piéton majeur de 120 mètres. Véritable cœur vivant du projet, cette avenue bordée d’enseignes triées sur le volet favorisera les circulations douces, les rencontres et l’animation du site.

L’offre se décline en trois pôles complémentaires :

K-Studios: des studios optimisés et parfaitement situés, très prisés par les jeunes actifs, primo-accédants et investisseurs recherchant un placement pérenne.

K-Offices: bureaux modulables, livrés aménagés ou clés en main, avec la possibilité d’accéder à des services comme la conciergerie ou une crèche intégrée.

K-Commerces: une sélection d’enseignes pensées pour créer un pôle commercial vivant et qualitatif, au cœur de l’avenue piétonne.

«Kaya Courtyard s’impose comme un repère urbain durable à Casablanca», résume l’équipe de Kaya Développement. «Ce n’est pas seulement un projet immobilier, c’est un lieu de vie pensé dans le détail.»

La commercialisation est en cours, avec un studio témoin disponible et un showroom ouvert sur place. Les travaux ont démarré en septembre 2024, pour une livraison prévue en 2026.

📍 Plus d’informations sur: www.kaya-dev.com

📞 Contact: 06 31 31 31 39

📲 Instagram: @kayadeveloppement / @kayacourtyard