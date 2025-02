Jonathan Harroch, fondateur et dirigeant de City Club, condamné à deux ans de prison ferme

Jonathan Harroch, fondateur et président-directeur général du groupe Nation Sportive.

Le verdict est tombé. Jonathan Harroch, patron du groupe Nation Sportive et propriétaire des salles City Club, Unique Fitness Clubs et UFC Gym Morocco, a été condamné à deux ans de prison ferme. La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Aïn Sebaâ, à Casablanca, l’a reconnu coupable d’émission de chèques sans provision et d’escroquerie à l’encontre d’un citoyen juif.

Cette condamnation intervient alors que Jonathan Harroch fait toujours l’objet d’une enquête dans une autre affaire, actuellement entre les mains du juge d’instruction près la Cour d’appel de Casablanca. Il est soupçonné de traite d’êtres humains sur trois jeunes femmes, qui l’accusent de pressions et de manipulation dans le but de les exploiter.

Le nombre de plaignantes a récemment augmenté, portant le total à six victimes présumées. Une confrontation entre l’accusé et les plaignantes est d’ailleurs prévue dans le cadre de l’enquête approfondie.

L’affaire a pris un nouveau tournant le 12 octobre 2024, lors de l’arrestation de Jonathan Harroch dans un hôtel de Casablanca. Il a été interpellé en possession de 2,5 grammes de cocaïne, alors qu’il se trouvait en compagnie de deux jeunes femmes.

L’enquête se poursuit, et d’autres rebondissements pourraient survenir dans les prochains jours.