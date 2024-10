Incitation à la migration irrégulière: le tribunal de Tétouan condamne une Algérienne à la prison ferme

Le verdict est tombé. Le tribunal de première instance de Tétouan a condamné, hier mercredi 23 octobre, une youtubeuse algérienne pour avoir incité à la migration massive depuis Fnideq vers Sebta. L’accusée, dénommée S. A., qui a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, a écopé de huit mois de prison ferme et d’une amende de 500 dirhams.

La mise en cause avait été arrêtée par la Gendarmerie royale, en compagnie de deux jeunes femmes marocaines, dans les environs de la localité de Belyounech, près de Fnideq, après avoir tenu devant les médias des propos incitant à la migration clandestine, et ce, lors des événements du 15 septembre dernier.

La youtubeuse algérienne a été poursuivie pour incitation à la migration illégale et diffusion de fausses informations aux médias, conformément à la loi marocaine n° 02.03. Ce texte stipule que toute personne impliquée dans l’immigration clandestine, son assistance ou son organisation est passible de sanctions prévues dans les articles 50, 51 et 52, qui incluent amendes et peines de prison.

La nuit du 14 septembre, S. A. était arrivée au poste-frontière de Sebta et avait tenu des propos contradictoires aux médias, se présentant faussement comme une citoyenne marocaine originaire de la ville d’Oujda.