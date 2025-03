«Intrépides-Al Waârat», tome II: 15 parcours de femmes exceptionnelles en un livre pour enfants

Le vendredi 7 mars, dans l’élégant écrin de WeMeet à Casablanca, l’association Mentor’elles a dévoilé le deuxième tome du livre Les Intrépides-Al Waârat, aux côtés de la maison d’édition Sochepresse. Un événement qui, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, a résonné comme un hommage vibrant à la force et à la résilience des femmes marocaines.

Deux ans après le succès du premier tome, ce nouvel opus vient enrichir une collection qui se veut bien plus qu’un livre: en mettant en lumière ces 15 femmes, certaines déjà reconnues, d’autres encore dans l’ombre, il leur offre une place dans le grand récit de l’Histoire marocaine. Car n’est-ce pas ainsi que l’on inscrit une empreinte dans le temps: en donnant une voix, un nom et une résonance à celles qui, autrement, resteraient dans le silence?

Zineb Baïz, présidente de Mentor’elles et co-auteure du livre, a ouvert les festivités avec conviction. «Nous souhaitons réellement porter leur voix pour démontrer aux enfants, garçons ou filles, que le Maroc est le pays de tous les possibles», a-t-elle déclaré, soulignant l’importance de ces récits pour les générations futures. Ces biographies, tissées de courage et de détermination, racontent des femmes qui ont osé rêver grand, briser les barrières et créer un impact bien au-delà de leur environnement immédiat.

Parmi ces héroïnes modernes, on retrouve des figures emblématiques comme Choumicha Chafay, dont la passion pour la cuisine a transcendé les frontières, Izza Ghenini, réalisatrice audacieuse, ou encore Meryem Belkihel, cette cycliste intrépide qui a entrepris un tour d’Afrique à vélo. Majda Brabije, championne des sports du cerveau, incarne quant à elle une autre facette de la réussite, prouvant que les modèles de succès sont aussi divers que les rêves qu’ils inspirent.

Cette dernière exprime sa fierté: «Je suis particulièrement émue de paraître dans cette édition qui met en exergue les femmes qui ont réussi à impacter l’histoire du Maroc». Fascinée par le cerveau depuis son plus jeune âge, elle a honoré le Maroc à l’échelle internationale en devenant la première femme à atteindre le sommet du classement en Afrique et dans la région MENA aux championnats du monde des sports du cerveau. Aujourd’hui, elle préside l’Association marocaine des sports du cerveau et dirige le développement au sein du Guild of mind sports arbiters. «On s’occupe du développement des capacités cognitives chez les individus, adultes et jeunes confondus», explique-t-elle avec passion.

Laila Berchane, autre intrépide du tome 2, entrepreneure sociale et fondatrice de Robots & More, partage son émotion: «Ça fait 10 ans qu’on travaille et ça commence à porter ses fruits. On est très fières aussi de pouvoir inspirer d’autres filles qui peuvent oser aller vers des carrières similaires aux nôtres». Avec sa sœur, elle a créé des initiatives pour autonomiser les jeunes, en particulier les filles en milieu rural, en utilisant la robotique comme moyen d’apprentissage.

Ces 15 histoires, comme celle de Laila Berchane, ne se contentent pas de raconter des succès: ils tissent une toile de modèles accessibles et variés. Chaque récit, soigneusement rédigé en français et en arabe, est une célébration de la richesse linguistique et culturelle du Maroc. Les illustrations vibrantes et les présentations ludiques plongent le lecteur dans les parcours de ces femmes, depuis leur enfance jusqu’à leurs réalisations actuelles. Ces narrations, loin des contes traditionnels peuplés de princes salvateurs, offrent une vision réaliste et inspirante de la vie. «On veut donner des exemples à nos enfants qui s’éloignent des clichés des princesses en attente de leur sauveur», confie Zineb Baïz.

Le Maroc des possibles

Le livre, vendu au prix de 250 dirhams, se veut accessible. Il s’adresse aux enfants, mais aussi aux adultes, pour qui ces récits sont une source de réflexion. «Nous espérons que ce livre intégrera les bancs de l’école», ajoute la présidente de Mentor’elles, «pour montrer aux enfants que les femmes sont capables de très grandes choses».

Dans une société où les stéréotypes persistent, Les Intrépides-Al Waârat se dresse comme un rempart contre les préjugés. Il rappelle que la réussite n’a pas de visage unique, qu’elle peut être rurale ou urbaine, sportive ou intellectuelle, artistique ou scientifique. Ces femmes, issues de milieux variés, sont des ambassadrices du Maroc dans toute sa pluralité. Ce lancement, porté par l’énergie de Mentor’elles, est un appel à l’action. À travers ces pages, c’est tout un pays qui se raconte, avec ses défis, ses espoirs et ses victoires.

Alors que ce deuxième tome prend son envol, il emporte avec lui une promesse: celle d’un Maroc où chaque enfant, fille ou garçon, pourra se reconnaître dans ces récits et se dire: «Moi aussi, je peux y arriver». Car, comme le rappelle Zineb Baïz, «le Maroc est le pays de tous les possibles».