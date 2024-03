Interception de 269 candidats à l’émigration irrégulière qui comptaient se rendre aux îles Canaries

Lors de trois opérations distinctes de ratissage, effectuées à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Tan-Tan, des éléments des Forces armées royales (FAR) chargés de la surveillance du littoral ont procédé, en collaboration avec les modules de ratissage, à l’avortement de trois tentatives d’émigration irrégulière, précise le communiqué.

Ces opérations ont abouti à l’interception de 147 candidats à l’émigration irrégulière, dont 44 Marocains et 103 ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne. La même journée, deux unités combattantes de la Marine royale ont intercepté, à 37 km à l’ouest de Tan-Tan et à 122 km au sud-ouest de Dakhla, lors de deux opérations distinctes de patrouilles maritimes, deux embarcations transportant à leur bord 122 candidats à l’émigration irrégulière, dont 38 Marocains et 84 ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne, souligne la même source.

Les personnes ainsi interceptées ont reçu les soins nécessaires, avant d’être confiées à la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d’usage, conclut le communiqué.