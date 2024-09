Incitation à l’émigration clandestine: 60 individus arrêtés à Tanger et Tétouan

Les forces de police de Tanger et Tétouan ont mené des opérations de sécurité du 9 au 11 septembre, résultant en l’arrestation de 60 personnes, y compris des mineurs. Selon une source sécuritaire, ces individus sont suspectés de créer et de partager de fausses informations sur les réseaux sociaux, incitant à l’organisation d’opérations de migration illégale en groupe, indique une source sécuritaire.

Les services de veille informatique de la Sûreté nationale avaient précédemment identifié des contenus en ligne sur les réseaux sociaux qui appelaient explicitement à franchir la barrière de sécurité entre Fnideq et Sebta le 15 septembre 2024. Il s’agit également de publications qui encourageaient les internautes à participer à des opérations de migration illégale en groupe.

Les recherches techniques et les enquêtes de terrain ont permis d’identifier 13 personnes impliquées dans la création et le partage de contenus numériques incitant à l’immigration illégale, grâce à des informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire. Elles ont ensuite été arrêtées par les éléments de la police judiciaire de Tétouan lors d’opérations de sécurité menées dans les villes de Casablanca, Tétouan, Larache, Ouazzane, Rabat, Missour, Oujda, Fès, Mohammedia et Ouislane.

Dans le même registre, une intervention similaire à Tanger a abouti à l’interpellation de 47 suspects juste après leur arrivée dans les gares ferroviaire et routière.

Les mis en causes ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de révéler les véritables motivations derrière ces actes criminels. Les enquêtes et investigations se poursuivent pour identifier et arrêter tous les instigateurs et complices impliqués directement dans la diffusion de ces contenus et fausses informations incitant à des opérations de migration illégale en groupe.