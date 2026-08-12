Immigration clandestine: la Brigade antigang déploie un vaste dispositif sécuritaire de Tétouan à Fnideq

Dès les premiers jours de la semaine, la Brigade antigang a engagé une action d’envergure contre les réseaux criminels œuvrant dans l’immigration irrégulière et la traite des personnes sur le littoral nord-ouest du Maroc, couvrant Tétouan, Martil, M’diq et Fnideq. Des unités spécialisées ont multiplié les patrouilles denses à Fnideq, érigeant un cordon sécuritaire périphérique tout en investissant les quartiers populaires pour y neutraliser toute forme de délinquance. «Dotées de véhicules de gabarit intermédiaire, propices aux filatures et aux interpellations rapides, ces équipes procèdent à des contrôles d’identité rigoureux, en lien permanent avec la police judiciaire et le parquet compétent, afin de placer en garde à vue les candidats au départ illégal», rapporte Al Akhbar de ce jeudi 13 aout.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a renforcé ce dispositif en mobilisant des brigades expérimentées venues de Fès, Nador et Casablanca, lesquelles poursuivront leurs opérations tout au long de la semaine. L’objectif affiché est clair: faire échec aux préparatifs de milliers de migrants potentiels qui entendent forcer les passages fictifs aux abords de Bab Sebta, sur la base d’appels et d’incitations numériques fixant la date du samedi 15 août pour une tentative d’irruption collective.

Selon des sources autorisées, les effectifs de la BAG ont déjà procédé à l’interpellation de centaines de candidats à l’exil clandestin, et mené des poursuites fructueuses dans les faubourgs de Fnideq, où la station balnéaire a été découpée en secteurs d’intervention nettement délimités. Ces opérations se déroulent sous le regard attentif de hauts responsables sécuritaires, qui veillent sur place à la bonne exécution des directives issues des dernières réunions de coordination, afin de briser les chaînes logistiques des passeurs et de tarir les filières de la traite.

«Parallèlement, la Gendarmerie royale a déployé à Tétouan et Fnideq des détachements spécialement entraînés à l’évolution en milieu montagneux, aux terrains accidentés et à la gestion des situations d’émeute ou de violence», écrit Al Akhbar. Cette composante vise à traquer les réseaux de passeurs qui se retranchent dans les massifs forestiers et les zones rurales, à renforcer les contrôles aux barrages judiciaires et à élever le niveau de vigilance global, en résonance avec les menaces cybernétiques et les projets de franchissement illégal des limites fictives de l’enclave de Sebta, redoutés pour le prochain week-end.