Images de migrants amassés nus et à terre devant des véhicules des Forces Auxiliaires: le vrai du faux

Les fake news se suivent et se ressemblent au sujet des tentatives avortées d’intrusion dans le préside occupé de Sebta qui ont eu lieu le week-end du 15 septembre. Parmi elles, des images de jeunes visiblement marocains, rassemblés nus et assis par terre devant des véhicules des Forces Auxiliaires ou faisant face à un mur. Vérification faite, les clichés n’ont rien à voir avec les événements de dimanche dernier. Les autorités locales de Fnideq ont précisé à cet égard que ces images sont d’anciennes photographies et des extraits d’anciennes vidéos sans aucun lien avec les tragiques évènements du 15 septembre.

La photographie montrant des individus devant les Forces Auxiliaires fait référence à une opération de sauvetage de candidats à l’immigration clandestine qui avaient tenté de passer à la nage vers Sebta. Repêchés, ils avaient des maillots de bain pour seul vêtement, précise la source précitée.

Quant au cliché montrant des jeunes face à un mur, il illustre des événements qui n’ont pas eu lieu au Maroc. Les autorités locales écartent ainsi tout lien possible avec les récents événements de Fnideq.