Comment les forces de l’ordre ont anticipé une tentative de migration massive à Bab Sebta

Alertées par une série de publications sur les réseaux sociaux incitant à prendre d’assaut Sebta, les forces de l’ordre ont mis en œuvre un dispositif sécuritaire de grande envergure. Des hommes et des femmes en uniforme ont été déployés stratégiquement aux abords du poste-frontière de Bab Sebta et le long de Fnideq et Belyounech, les yeux rivés sur les mouvements suspects, prêts à agir.

Le dispositif mis en place a vu ainsi la participation de divers corps de sécurité, parmi eux les éléments de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie royale, les Forces armées royales et les unités de protection civile. Ensemble, ils ont formé une barrière efficace contre de potentielles tentatives d’infiltration. Leur mission: contrer toute intrusion de migrants, encouragés par des appels provocateurs largement diffusés sur les réseaux sociaux.

Au fil de la nuit, des silhouettes ont tenté un premier assaut, approchant du grillage robuste qui marque à leurs yeux la limite entre le désespoir et l’espoir. Certains, poussés par des promesses illusoires, ont essayé de le contourner à la nage, d’autres, plus audacieux, se sont attaqués directement à l’obstacle métallique. Mais à chaque tentative, une réponse coordonnée des forces de l’ordre a déjoué leurs assauts.

L’intervention rapide et coordonnée des autorités a non seulement permis d’empêcher ces tentatives, mais également d’arrêter certains instigateurs de ces actes et de maintenir le calme dans la région, malgré la pression et les défis de la nuit. Une fois identifiés, ces derniers ont été immédiatement pris au piège, leurs espoirs de semer le chaos se dissipant aussi rapidement qu’ils étaient apparus. Pendant ce temps, des jeunes moins avertis, notamment ceux qui ont été interpellés, ont été rassemblés en vue d’un retour aux lieux où ils sont établis.

Les efforts des forces de l’ordre marocaines et leurs actions proactives ont été couronnés de succès: aucun migrant n’a pu accéder au préside occupé.

Le Maroc a renforcé le dispositif sécuritaire à Bab Sebta. (S.Kadry/Le360)