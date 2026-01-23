Huit mois de prison pour un supporter algérien ayant déchiré un billet de banque marocain

La chambre correctionnelle près le tribunal de première instance de Marrakech a rendu, jeudi, un jugement condamnant un supporter algérien à huit mois de prison ferme, assortis d’une amende de 500 dirhams. Le prévenu était poursuivi par le parquet pour destruction volontaire et publique d’un billet de banque, indique le quotidien Assabah dans son édition du week-end du 24 et 25 janvier.

Il s’agissait de la deuxième audience au cours de laquelle comparaissait l’accusé. Lors d’une première comparution, le 15 janvier, il avait sollicité un délai afin de préparer sa défense. L’affaire avait alors été renvoyée à l’audience de jeudi dernier, au cours de laquelle le dossier a été examiné sur le fond. La parole a été donnée successivement à la défense et au ministère public, avant que le mis en cause, dernier à s’exprimer, ne s’adresse à la cour. Après délibération, la juridiction a rendu le jugement précité.

Selon une source associative œuvrant dans le domaine des droits humains et citée par Assabah, la peine prononcée demeure clémente et tient compte des circonstances propres à l’affaire. La même source souligne que l’acte incriminé a été commis dans le cadre d’une manifestation sportive et visait l’atteinte à un symbole de l’État, un comportement réprimé par les législations de nombreux pays. Elle ajoute qu’un fait similaire, s’il avait été commis en Algérie, aurait exposé son auteur à une peine nettement plus lourde, pouvant atteindre au minimum deux années d’emprisonnement. Le code pénal algérien, notamment les dispositions réitérées de l’article 160, sanctionne en effet toute atteinte aux symboles nationaux, tels que le drapeau, et l’interprétation jurisprudentielle étend cette protection à d’autres emblèmes de souveraineté, dont la monnaie, avec des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, rappelle Assabah.

Les faits remontent à la rencontre ayant opposé la sélection algérienne à son homologue nigériane au stade de Marrakech, un match soldé par la défaite de l’équipe algérienne. La rencontre a été marquée par des comportements hostiles de la part de certains supporters, allant jusqu’à la déchirure de billets de banque devant les caméras, un geste largement diffusé sur les réseaux sociaux.

Ces actes ont été qualifiés juridiquement de délit de destruction volontaire de monnaie, infraction relevant également des crimes d’outrage portant atteinte aux symboles et à la souveraineté du Royaume. Le code pénal marocain prévoit des sanctions pour ce type de comportement, avec des circonstances aggravantes lorsque les faits sont commis publiquement.

Le prévenu a été interpellé par les services de la police judiciaire de Casablanca, avant d’être remis à leurs homologues de Marrakech, à la suite de la diffusion de vidéos documentant les faits incriminés et sur la base d’un avis de recherche émis par le parquet compétent.