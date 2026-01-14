CAN 2025: le supporter algérien qui avait déchiré des billets de banque marocains placé en détention

Un supporter algérien filmé en train de déchirer des billets de banque marocains à l'issue de la défaite de l'Algérie contre le Nigeria lors de la CAN 2025. Capture d'écran.

Le parquet général près la Cour d’appel de Marrakech a ordonné, mardi, le placement en détention de M. R., d’origine algérienne et portant également la nationalité française, à la prison de l’Oudaya. L’individu est poursuivi pour incitation à la haine à l’occasion de manifestations sportives, ainsi que pour diffamation et injures publiques par cris et propos contraires aux bonnes mœurs et à la morale publique à l’encontre d’un groupe de personnes.

Cette décision judiciaire fait également suite à son interpellation par les services de sécurité, après la diffusion massive d’une vidéo filmée au stade de Marrakech. Les images montrent le mis en cause en train de déchirer ostensiblement des billets de banque marocains. Un geste provocateur portant atteinte à un symbole national et puni par la loi, effectué lors du match ayant opposé l’Algérie au Nigeria durant la Coupe d’Afrique des nations 2025.

🚨العبث ليس تشجيعاً رياضياً❌



تمزيق العملة الوطنية إهانة صريحة لدولة وشعب، والرد كان حازماً: توقيف فوري وتطبيق صارم للقانون.



المغرب دولة مؤسسات… ومن يخطئ يُحاسَب مهما كانت جنسيته. 🇲🇦✋



"أوقفت المصالح الأمنية بمطار الدار البيضاء مشجعا جزائريا، عقب ظهوره رفقة مشجعين جزائريين… pic.twitter.com/Gxcpu4j0HU — مصطفى العلمي🇲🇦 (@alamimustapha00) January 12, 2026

Cette interpellation a été réalisée grâce à l’intervention prompte et concertée des forces de l’ordre, déployées pour localiser les auteurs de cette vidéo devenue virale. L’intéressé a été appréhendé à Casablanca avant d’être transféré à Marrakech, où il a été placé en garde à vue sous la supervision du parquet compétent, puis déféré devant la justice.

Le suspect a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Les poursuites engagées soulignent la gravité juridique de cet acte, qui ne saurait être réduit à un simple débordement lié à l’émotion sportive, mais relève d’un comportement délibéré susceptible de troubler l’ordre public.

Cet épisode s’inscrit dans un contexte plus large d’incidents survenus en marge de la CAN 2025 et provoqués par des supporters algériens. Quelques jours auparavant, l’influenceur algérien Raouf Belkacemi avait été placé en garde à vue après avoir diffusé une vidéo le montrant urinant dans les gradins du stade Prince Moulay El Hassan à Rabat, lors du match Algérie–RDC. Des faits qualifiés d’atteinte aux bonnes mœurs et ayant provoqué une large indignation. L’influenceur a également été placé en détention provisoire dans l’attente de son procès.

Par ailleurs, l’élimination de l’équipe algérienne face au Nigeria en quart de finale avait donné lieu à des contestations virulentes de l’arbitrage, des tensions avec les joueurs adverses, des tentatives d’intrusion sur la pelouse, ainsi que des agressions physiques de journalistes marocains en zone mixte, attribuées à des «confrères» algériens.

Pris séparément, ces incidents pourraient être considérés comme des dérives individuelles. Leur accumulation sur une courte période, dans le cadre d’un événement continental censé promouvoir le fair-play et le rapprochement des peuples interpelle toutefois.