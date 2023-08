Harhoura: vaste opération coup-de-poing de la gendarmerie contre les loueurs de parasols et de chaises

Loueurs de parasols et de chaises sur les plages, un métier d'été controversé.

L’opération a consisté en la confiscation d’un total de 900 chaises et de 300 parasols que des individus s’arrogeaient le droit, contre toute légalité, à louer aux estivants à des prix exorbitants, en occupant les espaces des plages. Les saisies de ces chaises et parasols ont eu lieu sur les plages «Contrebandiers» et «Sable d’Or».

L’opération coup-de-poing va s’élargir, a-t-on ajouté de même source, à d’autres plages de la zone afin de «libérer ces espaces et de faciliter l’estivage au public». Ces loueurs sont généralement organisés en bande d’individus dont certains ont eu maille à partir avec la justice. Auparavant ce type de matériel saisi était rendu aux propriétaires quelques jours après la confiscation, mais cette fois-ci les instructions de la wilaya de la grande région de Rabat ont imposé à ce que les saisies soient définitives, sans possibilité de récupération des biens.

D’autre part, Le360 a appris qu’une autre opération coup-de-poing a concerné les gardiens de voitures à Rabat et à Témara. Le motif des interpellation à trait à «l’interdiction formelle» de ne plus exiger aux conducteurs de voitures une contrepartie fixée par les gardiens au stationnement de leurs véhicules. «Nous avons mené cette campagne pour mettre fin à ces abus», a affirmé à Le360 une source policière sous couvert d’anonymat.