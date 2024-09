Harhoura. Ils sont soupçonnés de dilapidation de deniers publics: 13 individus devant la Justice

Un juge d’instruction du tribunal de Rabat chargé des crimes financiers a commencé, ce lundi 9 septembre, à auditionner 13 prévenus poursuivis dans des affaires de détournement, des faits qui auraient eu lieu sous l’ancien président de la commune, l’Istiqlalien Faouzi Ben Allal.

Selon les mêmes sources, le préjudice causé par ces détournements se chiffre à des millions de dirhams. Dans cette affaire, la nature et le montant n’ont pas été précisés par les sources judicaires. À défaut d’informations officielles, les spéculations vont bon train.

À la première audition, les prévenus comparaissent libres. Par la suite, le juge d’instruction décidera, ou non, de la détention préventive. Les mêmes sources indiquent que deux élus de la commune de Harhoura et des fonctionnaires font partie des mis en cause.