Kiosque360. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière sera lancée à la fin du mois courant. Coïncidant, cette année, avec la pandémie de Covid-19, cette vaccination sera gratuite pour les détenteurs de la carte RAMED, les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques.

Le ministère de la Santé s’apprête, comme chaque année, à lancer une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Une vaccination qui s’avère particulièrement importante, cette année, avec la propagation du coronavirus et les risques de saturation des hôpitaux en hiver. Le quotidien Al Ahdath AL Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 15 octobre, que c’est pour cette raison que les experts de la santé conseillent aux personnes âgées et à celles atteintes de maladies chroniques de se faire vacciner.

Le vaccin de cette année est quadrivalent: il s’attaque à quatre souches du virus et son inoculation ne produit pas d’effets secondaires, ni de complications. Il sera disponible dès la fin du mois d’octobre à l’institut Pasteur, dans les centres hospitaliers et les pharmacies. La campagne de vaccination qui sera organisée par le ministère de la Santé permettra d’éviter toute confusion entre la grippe saisonnière et le Covid-19. Ce département pourra donc effectuer un diagnostic précis de la pandémie pour une meilleure prise en charge des malades.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte que les détenteurs de la carte RAMED, ainsi que les personnes agées et celles souffrant de maladies chroniques, seront vaccinés gratuitement. En revanche, le vaccin sera vendu dans les pharmacies au prix public de 126 dirhams sachant que, l’année dernière, le vaccin trivalent ne coûtait que 72 dirhams. Il faut savoir que la grippe saisonnière est très contagieuse et se transmet facilement d’une personne à une autre via les gouttelettes qui se répandent dans l’air en cas de toux ou d’éternuement.

Le système national de surveillance de l’évolution de la grippe saisonnière est très pointilleux pour ce qui est de la détection des virus qui prolifèrent chaque saison et de la collecte des données sur la situation épidémique. Ce système s’appuie sur la surveillance clinique de la grippe, ainsi que sur le suivi de la situation épidémique et des infections respiratoires aiguës. Ce travail est réalisé dans 428 centres hospitaliers répartis sur le territoire national, ainsi que par un réseau constitué de 28 médecins du secteur privé.