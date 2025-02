Grève en Belgique: RAM annule ses vols programmés jeudi vers Bruxelles

Un avion de la compagnie Royal Air Maroc.. © 2018 The Boeing Company

Les voyageurs prévoyant de se rendre à Bruxelles ou d’en repartir via Royal Air Maroc (RAM) devront revoir leurs plans. Le transporteur national a dû annuler ses vols prévus le 13 février 2025 en raison d’un mouvement de grève qui paralysera l’aéroport de Bruxelles. RAM a toutefois mis en place des mesures pour accompagner ses passagers impactés par ces annulations.

Royal Air Maroc propose ainsi à ses clients concernés deux options: un report gratuit, sous réserve de disponibilité dans la même cabine, sur des vols RAM de ou vers la même destination ou Casablanca jusqu’au 20 février 2025, ou un remboursement du billet dans son moyen de paiement d’origine.

En raison d’une grève à Bruxelles aurant lieu le 13 février 2025, nous sommes contraints de procéder à l’annulation des vols AT830, AT637, AT636 et AT831 en provenance et à destination de Bruxelles. pic.twitter.com/0IduRExKLa — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) February 12, 2025





La compagnie assure que les passagers dont les coordonnées sont enregistrées recevront des informations par email et SMS concernant les options de reprogrammation ou de remboursement. Elle encourage également ses clients à consulter régulièrement le statut de leur vol et à mettre à jour leurs coordonnées via la section «Gérer ma réservation» sur son site web officiel.

RAM recommande aussi aux voyageurs affectés de ne pas se rendre à l’aéroport et de contacter leur point de vente initial ou le centre d’appels de la compagnie pour bénéficier des solutions mises en place.