Grande qualité, high tech et «care»: ce que l’hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat va changer

La capitale s’apprête à accueillir une infrastructure sanitaire de nouvelle génération: le Complexe hospitalier universitaire international Mohammed VI, dont l’inauguration est prochaine dans le quartier Hay Riad en 2025. Porté par la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, ce projet d’envergure s’inscrit au cœur de la stratégie nationale de refonte du système de santé, impulsée par le roi Mohammed VI. Il constitue le tout premier établissement de cette taille à être érigé en fast-track. Avec un démarrage des travaux en novembre 2023, l’établissement ouvrira ses portes en 2025, un chantier mené avec méthode et mobilisant quelque 4.500 professionnels.

Occupant une superficie globale de 280.000 m², le complexe se dresse avec une tour de 25 niveaux, desservie par 75 ascenseurs. Sa capacité d’accueil initiale est de 600 lits, un nombre qui pourra être augmenté pour faire face aux besoins à venir. Cette nouvelle structure aux multiples spécialités est pensée pour satisfaire les normes médicales les plus exigeantes. On y trouve notamment 122 salles de consultation, 20 salles d’opérations, dont une équipée pour la chirurgie robotique, et 64 postes pour l’hémodialyse. Parmi d’autres installations, le Complexe hospitalier intègre des équipements de pointe, une conception architecturale adaptable et une orientation fortement axée sur la digitalisation, la souplesse organisationnelle, la formation et les collaborations internationales.

«Nous nous inscrivons pleinement dans les quatre grands piliers de la réforme royale du système de santé», affirme le professeur Ahmed Bennana, directeur général du site de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé à Rabat et directeur général du Complexe hospitalier universitaire. Ces piliers sont l’élargissement de l’offre de soins, la digitalisation, la bonne gouvernance et le développement du capital humain.

L’élargissement de l’offre et l’accès équitable aux soins

Le nouveau complexe vient combler d’importantes lacunes en matière de soins spécialisés. Il propose des disciplines médicales de pointe jusqu’alors peu accessibles, permettant une prise en charge globale et qualitative, au bénéfice de toutes les populations. «Nous rendons accessible des soins de haut niveau à une population plus large», précise le Pr. Bennana.

Une structure intelligente et digitalisée

Le deuxième pilier fondamental est celui de la digitalisation. L’hôpital international Mohammed VI de Rabat est pensé comme un hôpital intelligent, intégrant une technologie évolutive et une utilisation encadrée de l’intelligence artificielle pour améliorer le diagnostic, le traitement et l’enseignement médical. Cette approche innovante place la structure à l’avant-garde de la médecine moderne, tout en conservant un ancrage réaliste et opérationnel.

Une gouvernance agile et territorialisée

Le projet incarne également une gouvernance agile et adaptable, selon une logique territoriale cohérente avec la stratégie nationale. Des directions générales régionales ont été mises en place pour assurer la coordination entre les structures hospitalières, universitaires et de recherche, tant à l’échelle locale que nationale. Cette gouvernance flexible permet de s’ajuster aux évolutions technologiques comme aux besoins sanitaires.

Le capital humain au cœur de la transformation

Le pilier fondamental est sans doute le développement du capital humain. À travers son université Mohammed VI (une faculté de médecine, une faculté de médecine dentaire, une faculté de pharmacie, 15 amphithéâtres, 210 salles de travaux pratiques/travaux dirigés et 72 salles d’enseignement), la fondation forme des professionnels de santé dans un large éventail de disciplines – médecine, pharmacie, ingénierie biomédicale, sciences infirmières, odontologie – pour répondre aux besoins de tout l’écosystème national. «Nous formons pour le Maroc, mais aussi pour l’Afrique», insiste le professeur Bennana, soulignant la stratégie immersive et humaine adoptée dès la formation des équipes.

L’accent est mis sur les valeurs humaines: respect du patient, soutien aux familles, qualité relationnelle, et ancrage dans les valeurs de la Fondation. Les professionnels en formation sont déjà en immersion dans d’autres structures de la fondation afin d’être opérationnels dès l’ouverture.

Une ambition africaine affirmée

Ce complexe s’inscrit également dans une dynamique de coopération Sud-Sud, un axe fondamental de la vision royale. Le projet est étroitement lié à l’Académie africaine des sciences de la santé, favorisant l’échange de compétences, la coopération internationale et l’accueil d’étudiants et professionnels venus de pays amis du Maroc. «Vous verrez dans nos structures la forte présence d’étudiants et praticiens issus de tout le continent», indique le Pr. Bennana, ajoutant que cette orientation contribue à une logique gagnant-gagnant à l’échelle africaine.