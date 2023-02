Gestion, prestations, population cible… ce qu’il faut savoir sur le Centre de santé de référence inauguré à Errahma

Le nouveau Centre de santé de référence, sis au quartier Errahma, dont la gestion a été confiée à l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Bouskoura, a pour objectif d’élargir l’offre médicale et de contribuer à faciliter l’accès des citoyens de la province, en particulier la population à faibles revenus, à certaines prestations médicales essentielles.

«C’est en vertu d’un accord de partenariat conclu entre la Commission provinciale pour le développement humain et la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid à Casablanca que la gestion du nouveau Centre de santé de référence, sis au quartier Errahma, a été confiée à l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Bouskoura», indique Ahmed Bennana, directeur général de l’Hôpital universitaire international Mohammed VI, dans une déclaration pour Le360.

Selon Ahmed Bennana, le rez-de-chaussée du centre est dédié à la santé de la mère et de l’enfant. De plus, ce centre ambitionne de jouer un rôle important dans le diagnostic précoce des cancers les plus fréquents, notamment les cancers du sein et du col de l’utérus.

«Ce centre couvre également certaines spécialités complémentaires selon une périodicité et un planning de consultations préétablis», fait savoir le directeur général de l’Hôpital universitaire international Mohammed VI.

De son côté, Ibtissam Ringa, chef de division de l’action sociale de la Province de Nouaceur, a relevé que ce nouveau centre va bénéficier à la population locale, dont le nombre s’élève à 250.000 personnes, ajoutant qu’il s’inscrit dans le cadre du quatrième programme de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) portant sur l’impulsion du capital humain des générations montantes.

Cette responsable a ajouté que ce centre a nécessité un investissement de 7 millions de dirhams, signalant qu’il s’agit du fruit d’un partenariat stratégique entre la Commission provinciale pour le développement humain et la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid à Casablanca.

À noter qu’une ambulance a été mise à la disposition du centre par le Conseil provincial de Nouaceur, pour assurer une navette vers l’Hôpital universitaire international Mohammed VI à Bouskoura, pour les cas nécessitant une prise en charge hospitalière avancée.

L’ouverture officielle de ce centre a eu lieu lundi 20 février 2023, en présence du gouverneur, du secrétaire général de la Province de Nouaceur, du directeur délégué et du secrétaire général et directeur exécutif de la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid, du directeur général et du directeur médical de l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Bouskoura, du président de l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé, du représentant de la Délégation provinciale de la santé de la Province de Nouaceur, du président du Conseil provincial de Nouaceur et du président de la Commune de Dar Bouazza, ainsi que plusieurs personnalités du secteur de la santé et des acteurs des domaines y afférents.