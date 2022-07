© Copyright : Issouf SANOGO / AFP

Dans un communiqué, la Banque africaine de développement (BAD) vient d’annoncer avoir approuvé un financement de 87 millions d’euros en faveur du Programme d’appui à la généralisation de la couverture sociale au Maroc.

Cette opération a pour premier objectif de consolider les bases d’un programme de protection sociale viable selon une approche régionale de développement des politiques sociales, plus intégrée et plus inclusive.

Sa seconde priorité sera de répondre à une demande croissante en services de santé à travers la réorganisation de l'offre de soins et la valorisation du capital humain. Avec comme objectifs de catalyser de nouveaux investissements dans les infrastructures de santé, d’améliorer le climat des affaires et d’accélérer la reprise économique.

Citée par le communiqué, Martha Phiri, directrice du Département du capital humain, de la jeunesse et du développement des compétences de la Banque africaine de développement, a déclaré que «la protection sociale est un axe majeur de nos interventions sur le continent. Au service du bien-être des populations, ce nouveau programme protège en même temps qu’il libère leur potentiel et améliore la qualité du capital humain».

«Nous sommes en train de paver la voie vers une couverture universelle. Chiffres à l’appui. Ce programme bénéficiera ainsi à onze millions de travailleurs indépendants dont 1,6 million d'agriculteurs - y compris leurs ayants droit. Sept millions d’enfants et de jeunes seront également couverts. Il permettra aussi d’assurer cinq millions de travailleurs non salariés et d’aider 20% des travailleurs du secteur informel à migrer vers des emplois formels, durables et plus stables», s’est félicité le responsable-pays de la Banque pour le Maroc, Achraf Hassan Tarsim.

Répondant aux objectifs du Royaume en matière de développement humain, le projet s’inscrit dans le cadre des cinq priorités stratégiques de la Banque qui visent à asseoir les conditions d’une croissance durable et inclusive sur le continent.

En un demi-siècle de partenariat avec le Maroc, la Banque africaine de développement a engagé plus de 12 milliards de dollars dans le pays. Les financements couvrent les secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’énergie, de l’eau, des transports, du développement humain et du secteur financier, indique la BAD.