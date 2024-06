Formation et sensibilisation des jeunes: Mehdi Bensaïd et Ahmed Réda Chami signent une convention de partenariat

Ahmed Réda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental, et le ministre de la Jeunesse, Mehdi Bensaid, le 24 juin 2024 à Rabat. (Y.Mannan/Le360)

«Ce partenariat permettra au CESE de déployer ses cadres, faire connaître ses rapports et son expertise dans les maisons de jeunes, en particulier au profit de ceux qui sont dotés de Pass jeune», a déclaré Ahmed Réda Chami, président du CESE.

Le Pass jeune est une application gratuite destinée exclusivement aux Marocains et étrangers résidant au Maroc âgés de 16 à 30 ans. Cette application propose de nombreux avantages, des réductions et des offres gratuites pour permettre à cette frange de la société de bénéficier de prestations culturelles et sportives, outre la possibilité d’accéder aux moyens de transport et au logement, dans tout le Royaume.

«Nous allons mettre nos connaissances et nos conseils, via les études, aux jeunes surtout ceux qu’on appelle les NEET (ni en emploi, ni en étude, ni en formation, NDLR))», a poursuivi le président du CESE à la suite de la conclusion de ce partenariat, le premier du genre. «La jeunesse a besoin d’être formée, d’apprendre et d’être orientée», a-t-il expliqué. D’après une récente étude du CESE, le Maroc compte environ 1,5 million de NEET.

De son côté, Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la Communication a estimé que la convention porte sur «des objectifs efficients parce qu’elle mettra à contribution des actions communes en faveur des ambitions de la jeunesse». «Les plateformes des deux départements vont créer une synergie et une convergence afin de former, de renseigner et d’accompagner les jeunes dans leurs études et leurs démarches pour construire leur futur», a souligné le ministre.