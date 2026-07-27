Fondation Azura: quatre projets renforcent l’offre éducative dans les zones rurales

La Fondation Azura a déployé, au cours de l’exercice 2025-2026, quatre opérations éducatives dans plusieurs territoires ruraux du Maroc. Ce programme associe construction, extension et rénovation d’établissements scolaires à une première intervention structurée en faveur de la petite enfance.

Le bilan repose sur une logique précise: accroître les capacités d’accueil tout en améliorant les conditions matérielles d’apprentissage. Selon le communiqué, les projets ont été portés avec une quinzaine de partenaires publics, privés et associatifs, traduisant un modèle d’intervention fondé sur la mobilisation conjointe des acteurs institutionnels et locaux.

La reconstruction de l’école Anmiter, située dans la province d’Al Haouz, constitue l’un des principaux projets achevés au cours de l’année. L’établissement a été reconstruit après le séisme de 2023, puis inauguré dans le cadre d’un partenariat réunissant la Fondation Azura, la Banque Alimentaire, la Direction provinciale de l’Éducation et une association locale.

Le chantier a mobilisé un investissement de 1 million de dirhams. Le communiqué précise que l’objectif était d’offrir aux élèves comme aux enseignants «un cadre d’apprentissage sûr et adapté». L’opération ne se limite donc pas à la remise en état d’un bâtiment: elle rétablit une infrastructure éducative dans un territoire affecté par le séisme, avec des conditions d’accueil repensées pour la communauté scolaire.

Ce projet illustre également le rôle attribué aux partenariats dans le programme 2025-2026. La Fondation intervient aux côtés de l’administration éducative et du tissu associatif local, chaque partie contribuant à la reconstruction et à la remise en fonctionnement de l’établissement.

L’école Sidi Rbat, située à Chtouka Aït Baha, a pour sa part fait l’objet d’une rénovation complète. Selon le communiqué, les travaux ont permis d’augmenter sa capacité d’accueil de 50%, apportant une réponse directe aux besoins de scolarisation recensés au niveau local.

L’intervention a porté simultanément sur les capacités scolaires et sur la qualité des équipements. De nouvelles salles ont été créées, tandis que l’établissement dispose désormais d’espaces sportifs et d’infrastructures accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le logement de l’enseignant a également été rénové.

Plus de 800 élèves concernés à Dakhla

Dakhla concentre l’opération affichant le plus grand nombre de bénéficiaires. L’extension de l’école primaire Mokhtar Soussi permet désormais à plus de 800 élèves de bénéficier de meilleures conditions d’apprentissage, indique la Fondation Azura dans son communiqué.

Le projet a été mené avec l’Académie régionale de l’Éducation et de la Formation et l’Association Ennajah. Son déploiement repose sur l’extension d’une infrastructure existante, une formule qui permet d’accroître directement les capacités éducatives tout en s’appuyant sur un établissement déjà opérationnel.

Le nombre d’élèves concernés donne à cette intervention une portée significative au sein du bilan annuel de la Fondation. Il confirme aussi la priorité accordée aux projets capables d’agir simultanément sur la capacité d’accueil et sur les conditions matérielles de scolarisation.

La petite enfance complète le champ d’intervention retenu pour 2025-2026. La Fondation a créé une crèche communale pilote dans la commune d’Aït Ali, en partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain et l’Entraide nationale.

Selon le communiqué, ces projets poursuivent une ambition commune: «investir dans l’éducation, renforcer les services de proximité et créer des opportunités durables pour les enfants et les familles des territoires ruraux». Le bilan 2025-2026 se mesure dès lors à des résultats concrets: plus de 800 élèves concernés à Dakhla, une capacité accrue de 50% à Sidi Rbat, 1 million de dirhams engagé à Anmiter et une crèche communale créée à Aït Ali.