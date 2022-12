© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

VidéoCake design, bûches, gâteaux roulés… Sur Instagram, plusieurs pâtissières partagent des clichés de leurs somptueuses créations qui mettent l’eau à la bouche. Elles sont suivies par des milliers de followers gourmands qui n’hésitent pas à faire appel à leurs créations à chaque fois que l’occasion se présente, notamment lors des fêtes de fin d'année.

Elles sont jeunes et moins jeunes, talentueuses, minutieuses et à la sensibilité artistique. Leur passion et leur talent leur permettent à chaque fois de réaliser des créations à couper le souffle et de faire saliver leurs communautés sur les réseaux sociaux.

C’est le cas de Mounia Delhi, plutôt connue par son nom d’instagrammeuse Cylia délice, journaliste de profession, mais pâtissière par amour et par choix. Elle explique à Le360 avoir découvert sa passion pour la pâtisserie lors du confinement.

Après avoir goûté à ses créations, ses proches lui ont vivement conseillé de franchir le cap et de commencer à commercialiser ses gâteaux. Elle a ainsi décidé de perfectionner ses techniques et suivi une formation professionnelle.

Interrogée sur son activité lors des fêtes de fin d'année, cette jeune femme passionnée de pâtisserie dit avoir observé une hausse de commandes, ce qui lui permet de laisser libre cours à son imagination, préparant ses meilleurs gâteaux, de différentes formes, tailles et goûts, pour satisfaire ses clients désireux de célébrer l’année 2023 dans la joie et le bonheur.

Samia Oualidi, elle aussi spécialiste des desserts gourmands, partage avec ses clients son amour pour la pâtisserie. Ses gâteaux sont préparés avec soin. Elle veille au grain.

Passionnée par les préparations culinaires sucrées depuis son jeune âge, elle a choisi d’étudier cet art et d'enrichir son savoir-faire. En cette fin d’année, nous raconte-t-elle, ce sont les bûches et les gâteaux glacés qui ont la côte.