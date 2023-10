Fès: un célèbre notaire devant le tribunal des crimes financiers

Fès, un célèbre notaire est poursuivi pour dilapidation et détournement de fonds suite à une plainte déposée par l’Office national de l'électricité et de l’eau.

Poursuivi pour dilapidation et détournement de fonds de l’Office national de l’électricité et de l’eau (ONEE), le plus célèbre notaire de Fès a comparu devant la Chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Fès, rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du 4 octobre.

D’après le journal, les éléments de la police judiciaire ont interpellé en juillet dernier N.B, présenté comme le plus célèbre notaire de la ville de Fès, dans une villa de la capitale scientifique du Royaume. Ce dernier faisait l’objet de plusieurs mandats de recherche aussi bien au niveau local que national.

Impliqué dans plusieurs affaires de manipulation de contrat, notamment par le biais de falsification de documents, l’escroquerie et la fraude, ainsi que la dilapidation d’argent public et privé, N.B est poursuivi par le Parquet en état d’arrestation. Il a été placé en détention préventive à la prison locale, tandis que le ministère de la Justice a acté sa révocation, rapportent les sources du journal.

D’après l’enquête préliminaire, l’Office national de l’électricité et de l’eau a déposé une plainte contre ce notaire suite à l’achat de trois appartements à Fès pour 1,9 millions de dirhams. Lors de cette transaction l’ONEE a rencontré certains problèmes.

En 2013, le notaire adresse un courrier annonçant que les problèmes rencontrés par l’Office ont été réglés, tout en exigeant 370.000 dirhams. Une escroquerie, à en croire l’enquête préliminaire qui indique que N.B n’a procédé à aucune mesure nécessaire pour régler la situation.