Fès: la tradition de la grillade des têtes de moutons fait vibrer les quartiers populaires dans un élan de solidarité

Dans les dédales de Fès el-Bali, des espaces improvisés ou aménagés pour l’occasion se transforment en véritables foyers de convivialité. Les jeunes s’y regroupent pour préparer, nettoyer et griller les têtes des moutons dans une ambiance où se mêlent fumée, rires et entraide. Plus qu’une simple pratique culinaire, cette tradition devient un moment de partage, où voisins, amis et familles se retrouvent dans une atmosphère chaleureuse, fidèle à l’esprit de l’Aïd.

Interrogés sur place, plusieurs habitants soulignent que cette tradition perdure grâce à l’implication de la jeunesse. «C’est une habitude que nous avons héritée de nos parents et grands-parents. Aujourd’hui, c’est à nous de la faire vivre», confie un jeune du quartier. Cette année, toutefois, la pratique s’est organisée différemment. Les grillades se déroulent dans des espaces dédiés, à l’écart des habitations et des commerces, avec un souci accru de propreté. Une fois les opérations terminées, les lieux sont systématiquement nettoyés afin de préserver l’image et l’hygiène de la médina.

Dans cette dynamique, les associations locales jouent également un rôle clé. Mohamed El Morabit, président de l’association «Ne touche pas mon quartier pour le développement durable», explique que des efforts ont été déployés en coordination avec les autorités locales et la société de nettoyage. Placée sous le slogan «Un jour propre pour un Aïd propre», l’initiative vise à encadrer cette tradition tout en garantissant la propreté des ruelles. La mise à disposition d’espaces spécifiques a ainsi permis de concilier respect des coutumes et exigences urbaines.