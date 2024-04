Fès: début du procès d'un employé bancaire, accusé d’avoir détourné plus de 800.000 dirhams

La procédure d’instruction d’une affaire relative à un détournement de fonds dans une agence bancaire, dans le quartier Tghate à Fès, débute ce mardi 16 avril 2024, dans une salle du tribunal de première instance de Fès.

Deux employés d’une agence bancaire, ainsi que deux individus domiciliés à Casablanca, devront comparaître devant le juge, de même qu’un autre accusé, quant à lui placé en état de liberté provisoire.

Les mis en cause sont poursuivis par le parquet de Fès pour «abus de confiance», «détournement de fonds publics et privés», «falsification de documents officiels» et «intrusion dans le système informatique d’une banque pour manipuler et modifier des données», indique Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 16 avril 2024.

«Le cadre bancaire, principal accusé dans cette affaire, a été interpellé le samedi 6 avril dans le quartier Tghate par la Police judiciaire de la wilaya de police de Fès, sur la base d’une ordonnance de capture délivrée par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Fès», indiquent des sources interrogées par le quotidien.

La décision du parquet de Fès, explique le quotidien, a été prise sur «la base d’un rapport établi par une équipe d’inspection relevant de la direction du Groupement bancaire concerné, à propos du détournement d’une somme de 841.000 dirhams».

Le rapport de l’institution bancaire démontre que «le principal mis en cause dans cette affaire procédait à l’achat de crypto-monnaies auprès de personnes disposant de comptes ouverts sur des plateformes d’échanges de crypto-monnaies».

Selon le quotidien, trois personnes parmi l’ensemble de celles qui doivent comparaître demain, mardi 16 avril 2024, ont été interpellées à Casablanca.

Menée par la Police judiciaire de Fès, sous la supervision du parquet compétent, l’enquête se poursuit, afin de mettre hors d’état de nuire l’ensemble des personnes en lien avec ce scandale de détournement de fonds de grande ampleur, ont indiqué des sources interrogées par Al Ahdath Al Maghribia.