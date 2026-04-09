Faux médecin, faux pilote: une femme se fait passer pour un homme et escroque plusieurs victimes

La Chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat a tranché un dossier bien singulier. Une femme de 45 ans, originaire de Marrakech, a été reconnue coupable d’escroqueries atypiques, utilisant de fausses identités et des fonctions fictives de haut rang légalement régies. La justice a ainsi condamné la prévenue à une peine de prison ferme de dix-huit mois et à une amende de 5.000 dirhams. Les victimes, deux femmes ayant été abusées par son stratagème, recevront un total de 55.000 dirhams de dommages et intérêts. «Ce jugement conforte ainsi la décision rendue précédemment en octobre par la chambre criminelle de première instance de Rabat», indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du vendredi 10 avril.

L’affaire a surpris par l’ingéniosité et l’originalité de la méthode employée par la prévenue, née en 1981 à Marrakech. Dotée d’un solide bagage académique, elle a réussi à se faire passer pour un homme en modifiant son apparence physique avant de cibler ses victimes sur les réseaux sociaux. Les échanges sur Facebook lui ont permis de séduire des jeunes femmes en quête de mariage, en se présentant tour à tour comme un médecin militaire ou un pilote travaillant pour une compagnie internationale.

Selon les investigations de la police judiciaire, la première victime a été approchée sous l’identité d’un médecin militaire originaire de Marrakech. L’«homme» lui a proposé le mariage et lui a promis de prendre contact avec sa famille pour préparer les fiançailles, demandant entre-temps des avances financières totalisant environ 30.000 dirhams, sous prétexte d’attendre une prime annuelle importante de son employeur. La supercherie a été découverte lorsque la victime a réalisé que le prétendu fiancé n’était en réalité qu’une jeune femme.

Un scénario similaire s’est produit avec une autre jeune femme. La prévenue, en se faisant passer pour un pilote, a réussi à convaincre sa victime de lui verser 18.000 dirhams, soi-disant pour la préparation de documents liés à son travail à l’étranger. Les fonds ont été transférés à Marrakech, révélant que la destinataire n’était autre que la prévenue elle-même.

L’arrestation de cette femme a été coordonnée avec la complicité d’une des victimes. Il est apparu qu’elle faisait l’objet de quatre mandats de recherche pour des escroqueries similaires, ciblant des femmes à Marrakech, Settat et Rabat. La cour a ainsi confirmé la peine initiale.