Farine subventionnée: des boulangers informels sur la sellette

«Les services compétents du ministère de l’Intérieur auraient reçu des informations faisant savoir que des boulangeries informelles, qui poussent, dans plusieurs quartiers, comme des champignons, détournent et exploitent la farine subventionnée, dont le prix du kilogramme ne dépasse pas deux dirhams, pour produire du pain qu’elles vendent à moins de deux dirhams l’unité», écrit le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 14 et 15 mars.

Cette pratique, explique Assabah, permet à ces boulangers informels d’élargir leur marge de bénéfice, surtout pendant ce mois de ramadan. D’après les mêmes sources, un réseau d’intermédiaires intervient dans ce circuit pour approvisionner les boulangers informels, déviant ainsi l’opération de subvention de ses objectifs sociaux.

D’ailleurs, indiquent les sources du quotidien, «les autorités compétentes ont réussi à saisir des quantités importantes de farine subventionnée stockées dans des entrepôts clandestins dans certains quartiers populaires de Casablanca». Cinq boulangeries informelles seraient localisées dans certaines zones de Casablanca, Salé et Meknès, révèlent les mêmes sources, indiquant que des enquêtes seraient ouvertes dans ce cadre par les autorités compétentes.

Selon les statistiques du ministère de l’Économie et des Finances, rappelle Assabah, «pas moins de sept milliards de dirhams ont été alloués en 2023 pour subventionner le blé tendre destiné aux couches sociales défavorisées pour maintenir le prix du kilogramme à deux dirhams et préserver par ailleurs le pouvoir d’achat». En plus de cette subvention qui concerne 6.5 millions de quintaux, les opérateurs intervenant dans le secteur bénéficient également de deux dirhams par quintal pour le stockage, précisent les mêmes sources.