Un député dénonce «la mafia» de la farine subventionnée

Dans une question adressée, lundi dernier, à la ministre de l’Économie et des finances Nadia Fettah, le député istiqlalien Mimoune Amiri a dénoncé le «lobby» qui détourne la distribution de la farine subventionnée. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 17 mai 2023, que le parlementaire a appelé la ministre à «libérer le secteur de la farine subventionnée de la mainmise des barons et des spéculateurs qui ne laissent aux pauvres que des miettes dans toutes les régions du Royaume dont celle de Draa-Tafilelt où se trouve la circonscription de Zagora qu’il représente».

Dans sa réponse, la ministre a indiqué que le quota de la farine subventionnée qui est distribuée annuellement s’élève à 6,3 millions de quintaux. Reprenant la parole, le député Amiri s’est interrogé s’il est logique et raisonnable que certaines provinces, pauvres de surcroit, continuent de recevoir le même quota depuis les années 70 sachant qu’elles ont connu une forte croissance démographique. Ce secteur, poursuit-il, «est rongé par la corruption et monopolisé par les intermédiaires qui ne cèdent aux citoyens démunis qu’un sac de farine en les sommant de revenir les voir après plusieurs mois».

Le quotidien Assabah souligne que la ministre Fettah Alaoui n’a pas apporté des réponses convaincantes aux questions du député et s’est contentée de désigner l’instance chargée de superviser la distribution de la farine dans les différentes provinces et préfectures.

Pour leur part, les deux parlementaires de la chambre des conseillers, Khalid Setti et Loubna Alaoui ont, dans une question adressée à la ministre de l’Économie et des finances, émis les mêmes observations que le député istiqlaien en affirmant que «les quantités de la farine subventionnée distribuée dans les régions ciblées demeurent insuffisantes et ne répondent pas à la qualité exigée».

Les deux parlementaires se sont interrogés sur les mesures que compte prendre le gouvernement pour mettre fin à ces manipulations frauduleuses et permettre aux citoyens de bénéficier d’une quantité suffisante de farine et de bonne qualité.