Fake news: la wilaya de Casablanca dément les rumeurs de fermeture de commerces et d’évacuation des lieux de travail

Aucun ordre n’a été donné par les autorités de fermer des commerces et d’évacuer les lieux de travail à Casablanca, apprend-on auprès des services de la wilaya.

La même source, qui qualifie ces informations de «fake news», stigmatise et condamne la circulation sur les réseaux sociaux d’informations erronées visant à troubler la quiétude de la population de la métropole.

Les commerces s’adonnent à leurs activités habituelles à Casablanca, a constaté la MAP sur place. Le même constat a été fait dans des établissements scolaires aussi bien à Casablanca qu’à Rabat.