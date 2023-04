Fahs-Anjra: le siège du commandement provincial de la Protection civile inauguré dans la nouvelle ville de Chrafate

Construit sur une superficie d’un hectare dans la nouvelle ville de Chrafate et à proximité de Tanger Automotive City, le nouveau siège du commandement provincial de la Protection civile de Fahs-Anjra permettra de rapprocher les services de la Protection civile des habitants de la ville de Chrafate et des communes avoisinantes, ainsi que des unités industrielles voisines. Il couvrira également la route nationale n°2 entre Tanger et Tétouan, et l’autoroute Tanger-Tanger Med.

Dans une déclaration à la presse, Abdelmounaim Bentato, l’ingénieur chargé du projet à l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), a relevé que ce siège, bâti sur une superficie d’un hectare pour un montant de 16,6 millions de dirhams, mobilisé par le ministère de l’Intérieur, Tanger Automotive City et l’APDN, se compose de plusieurs espaces, notamment une administration, des salles de formations, des espaces techniques, une piscine et un dortoir du personnel, entre autres.

Le nouveau siège du commandement provincial de la Protection civile de Fahs-Anjra permettra de fournir les moyens d’intervention rapide en cas d’accident ou d’incendie et de limiter leur propagation, a ajouté Abdelmounaim Bentato. Il aura également pour objectif de renforcer la sécurité et la sûreté des habitants de la nouvelle ville de Chrafate, qui connaît une dynamique de développement remarquable.

Notons que le nouveau siège du commandement provincial de la Protection civile de Fahs-Anjra abritera le Centre de secours de Chrafate. Fort de 36 officiers, sous-officiers et agents de secours, ce centre est équipé de 6 véhicules, incluant 2 camions-citernes, 2 ambulances et 2 véhicules d’intervention et de sauvetage.