© Copyright : Adil Gadrouz - Le360

Le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé, ce mercredi 18 mai 2022, avoir mis à la disposition des étudiants marocains de retour d'Ukraine une plateforme numérique afin de télécharger les documents liés à leurs études dans les universités ukrainiennes.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation vient d’annoncer l’ouverture d'une plateforme mise à la disposition des étudiants marocains rapatriés d’Ukraine pour le téléchargement, du 17 mai au 31 mai 2022, des documents relatifs à leurs études dans les universités ukrainiennes.

Cette plateforme est ouverte aux étudiants marocains d'Ukraine pour le dépôt des pièces justificatives attestant leurs cursus de formation dans les universités ukrainiennes.

«Les étudiants concernés sont appelés à accorder toute l’attention nécessaire à la mise en ligne des documents requis dans les délais impartis. La plateforme sera fermée au plus tard le 31 mai 2022 à minuit», souligne le ministère dans un communiqué.

Selon les dernières données diffusées par la tutelle, plus de 7.283 étudiants marocains d'Ukraine se sont inscrits sur la plateforme en ligne instaurée pour leur recensement, dont 75% sont inscrits en cycle de médecine, de pharmacie, ou de médecine dentaire, quand 21% sont issus de formations d’ingénieurs et de sciences vétérinaires, et 4% en langues, en économie et gestion, ou en droit.

Lors de son dernier passage à la commission de l’enseignement de la Chambre des représentants, lundi 9 mai 2022, le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, a détaillé les alternatives qui s’offrent aux étudiants marocains ayant été contraints de quitter leurs universités ukrainiennes après le déclenchement du conflit armé avec la Russie.

Parmi ces alternatives, figurent l’intégration de ces étudiants dans les universités marocaines et l’ouverture des discussions avec les pays voisins de l’Ukraine, pour ceux qui souhaiteraient poursuivre leurs études dans la même zone géographique. Il s’agit de la Roumanie, de la Hongrie et de la Bulgarie.