Escroquerie à l’immigration irrégulière: arrestation à Fès de 5 personnes, dont un ressortissant syrien

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), l’antenne régionale à Fès de la BNPJ est intervenue le mercredi 17 avril, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), pour interpeller cinq individus, dont trois femmes et un ressortissant syrien.

Les cinq prévenus sont soupçonnés d’actes d’escroquerie à l’immigration irrégulière et de traite des êtres humains. Ils promettaient à leurs victimes, en contrepartie de sommes d’argent, des contrats de travail à l’étranger, alors que l’objectif de la manoeuvre était plutôt de faciliter leur exploitation ultérieure par des réseaux de prostitution et de crime organisé.

Les perquisitions menées dans des locaux à Fès et à Essaouira, lieu de résidence du ressortissant syrien, ont permis de saisir une série de documents d’identité et de voyage appartenant à des victimes, ainsi que de faux contrats de travail et des récépissés de virements d’argent liés éventuellement à cette activité criminelle.