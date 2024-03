El Jadida: deux frères arrêtés pour leur implication présumée dans une affaire d’escroquerie aux assurances

Les services de police avaient ouvert une enquête à la suite d’une plainte déposée par le représentant d’une compagnie d’assurance, accusant les mis en cause d’avoir frauduleusement touché des sommes d’argent après avoir déclaré des accidents fictifs, ajoute la même source, précisant que les investigations menées ont permis d’identifier les deux frères qui ont été interpellés à El Jadida.

Les suspects, âgés de 25 et 33 ans et dont l’un a des antécédents judiciaires, ont été soumis à l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, alors que les recherches et investigations se poursuivent pour appréhender les autres éventuels complices de ces actes criminels, conclut la même source.