Errachidia: un individu souffrant de troubles mentaux arrêté dans une mosquée

Un homme de 68 ans, présentant des signes apparents de troubles mentaux, a été arrêté ce lundi 8 janvier 2024 aux premières lueurs du jour dans une mosquée d’Errachidia. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale souligne que cet individu était muni d’une arme blanche et menaçait la sécurité des fidèles.

L’un d’entre eux a d’ailleurs été blessé en essayant de contenir la violence de cet homme et de l’empêcher de nuire. Informés, les éléments de la Sûreté nationale se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont procédé à son arrestation. Le blessé a été quant à lui transféré à l’hôpital le plus proche pour recevoir les soins nécessaires.

Avant de se rendre dans cette mosquée, le suspect avait semé le chaos dans sa maison, se blessant délibérément avec la même arme blanche.

Une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent a été ouverte afin de révéler l’étendue de sa santé mentale et de déterminer toutes les circonstances entourant ses actes.