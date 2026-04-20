Société

Enseignement supérieur: l’ISGA décroche le label européen EUR-ACE® pour ses quatre campus

Le campus de l’ISGA, l’un des sites de l’école désormais accrédités au niveau européen par le label EUR-ACE®.. AYOUBGOUACH.COM

Après l’UIR, l’ISGA devient la deuxième école privée du pays à décrocher le label EUR-ACE®. Ce sceau de qualité européen, valable cinq ans pour tous ses campus, valide la conformité de ses programmes d’ingénierie et ouvre de nouvelles perspectives de carrières à l’étranger pour ses lauréats.

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Le 20/04/2026 à 11h03

L’ISGA École d’ingénieur.e.s franchit un nouveau palier dans sa stratégie de développement. L’établissement vient d’obtenir le label européen EUR-ACE® (European Accredited Engineer) pour l’ensemble de ses formations d’ingénieurs. Cette reconnaissance internationale couvre désormais tous les campus de l’école, situés à Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech.

Délivrée par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), sous l’égide de l’European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), cette accréditation est le standard de référence en Europe. Elle certifie que les programmes de l’école respectent les exigences académiques et professionnelles les plus strictes à l’échelle internationale.

ISGA: 2ème école privée au Maroc labellisée EUR-ACE®.

L’obtention de ce label fait suite à un audit approfondi mené en décembre 2025. Pendant ce processus, la CTI a évalué plusieurs critères essentiels: la gouvernance de l’école, la qualité des enseignements, les moyens pédagogiques mis à disposition des étudiants et l’insertion des diplômés sur le marché du travail. En décrochant ce label pour une durée maximale de cinq ans, l’ISGA confirme la solidité de son modèle académique.

Avec cette accréditation, l’établissement devient la deuxième école d’ingénieurs privée au Maroc à obtenir ce label. Pour les étudiants, les avantages sont concrets. Ce label fonctionne comme un passeport international, facilitant la mobilité des diplômés et la reconnaissance de leurs compétences à l’étranger. Il permet également de développer plus facilement des doubles diplômes et des partenariats avec de prestigieuses institutions européennes.

Lire aussi : Médecine, pharmacie, ingénierie: les filières qui incarnent encore la réussite sociale au Maroc

Cette montée en gamme est le fruit d’une stratégie de transformation engagée ces dernières années. Depuis l’intégration de l’école au sein du groupe Edvantis et l’arrivée à sa tête de Tawhid Chtioui, d’importants investissements ont été réalisés pour aligner les formations sur les besoins des entreprises.

Au-delà de l’école, cette reconnaissance renforce la position du Maroc en tant que hub régional de formation. En s’alignant sur les standards globaux, l’enseignement supérieur marocain améliore sa compétitivité et son ouverture à l’international, au service du développement économique du pays.

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Le 20/04/2026 à 11h03
#Maroc#enseignement supérieur#ISGA#UIR#ingénierie

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