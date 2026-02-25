Enquête sur des fraudes massives à l’assurance

Dans un premier temps, la récurrence des noms de certains médecins spécialistes, de laboratoires d’analyses médicales, d’opticiens et de prothésistes dentaires dans des dizaines de dossiers médicaux présentés au remboursement, a été à l’origine des soupçons des employés d’une compagnie d’assurance. En se fondant sur une méthode d’analyse des risques, leur examen de ces dossiers suspicieux leur a permis de se rendre compte de l’ampleur de cette fraude à l’assurance, qui s’est étendue à d’autres compagnies, elles aussi concernées par ces escroqueries.

Selon Assabah de ce jeudi 26 février, «les premiers éléments des investigations menées dans ce cadre ont montré que des dizaines d’assurés présentent, auprès de quatre compagnies d’assurance, des dossiers comportant les noms des mêmes médecins, les mêmes laboratoires d’analyses médicales et les mêmes types d’analyses». L’ensemble des dossiers concerne diverses spécialités médicales, comme ophtalmologie et odontologie, précisent les sources du quotidien. Après avoir été informés des éléments de cette enquête, ajoute le quotidien, les dirigeants de ces quatre compagnies d’assurance ont élargi le champ de leurs investigations à d’autres compagnies d’assurance, afin de repérer d’autres dossiers où ces cas de fraude sont réitérés.

D’après une source informée, interrogée par le quotidien, la piste d’un réseau criminel manipulant des prescriptions médicales afin d’obtenir des remboursements indus, est prise très au sérieux, d’autant que le montant de cette escroquerie est, selon cette source, de près de 12 millions de dirhams. L’enquête se poursuit actuellement, afin de déterminer l’identité exacte de l’ensemble des personnes impliquées dans ce réseau criminel, avant que cette affaire ne soit transférée à la justice. L’enquête des assureurs se serait aussi orientée, indiquent les sources d’Assabah, «vers des responsables au sein des compagnies d’assurance qui seraient de mèche avec les membres du réseau criminel».

Cette fraude à grande échelle concerne des prescriptions d’ophtalmologues, où des opticiens, pour la conception de verres pour des lunettes corrigeant la vue, surfacturent leur prestation, ainsi que des parodontologues, où une personne usurpe l’identité d’un affilié à une compagnie d’assurance pour bénéficier du remboursement d’un acte médical. Selon les dernières estimations d’assureurs lésés, le nombre des dossiers de demande de remboursement ayant fait l’objet de ce type d’escroqueries représente près de 3% de l’ensemble des dossiers traités par leur compagnie, ce qui permet d’ores et déjà, indique Assabah, de déterminer que les montants détournés par un réseau criminel, selon toute vraisemblance, sont de plusieurs millions de dirhams.