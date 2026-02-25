Société

Enquête sur des fraudes massives à l’assurance

Prescription d'une ordonnance par un médecin.

Revue de presseDes compagnies d’assurances ont découvert des indices menant à la piste d’un réseau criminel qui opère dans les spécialités médicales de l’ophtalmologie et de l’odontologie pour manipuler des dossiers médicaux afin d’obtenir des remboursements indus. Une enquête est en cours. Une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 25/02/2026 à 20h40

Dans un premier temps, la récurrence des noms de certains médecins spécialistes, de laboratoires d’analyses médicales, d’opticiens et de prothésistes dentaires dans des dizaines de dossiers médicaux présentés au remboursement, a été à l’origine des soupçons des employés d’une compagnie d’assurance. En se fondant sur une méthode d’analyse des risques, leur examen de ces dossiers suspicieux leur a permis de se rendre compte de l’ampleur de cette fraude à l’assurance, qui s’est étendue à d’autres compagnies, elles aussi concernées par ces escroqueries.

Selon Assabah de ce jeudi 26 février, «les premiers éléments des investigations menées dans ce cadre ont montré que des dizaines d’assurés présentent, auprès de quatre compagnies d’assurance, des dossiers comportant les noms des mêmes médecins, les mêmes laboratoires d’analyses médicales et les mêmes types d’analyses». L’ensemble des dossiers concerne diverses spécialités médicales, comme ophtalmologie et odontologie, précisent les sources du quotidien. Après avoir été informés des éléments de cette enquête, ajoute le quotidien, les dirigeants de ces quatre compagnies d’assurance ont élargi le champ de leurs investigations à d’autres compagnies d’assurance, afin de repérer d’autres dossiers où ces cas de fraude sont réitérés.

D’après une source informée, interrogée par le quotidien, la piste d’un réseau criminel manipulant des prescriptions médicales afin d’obtenir des remboursements indus, est prise très au sérieux, d’autant que le montant de cette escroquerie est, selon cette source, de près de 12 millions de dirhams. L’enquête se poursuit actuellement, afin de déterminer l’identité exacte de l’ensemble des personnes impliquées dans ce réseau criminel, avant que cette affaire ne soit transférée à la justice. L’enquête des assureurs se serait aussi orientée, indiquent les sources d’Assabah, «vers des responsables au sein des compagnies d’assurance qui seraient de mèche avec les membres du réseau criminel».

Cette fraude à grande échelle concerne des prescriptions d’ophtalmologues, où des opticiens, pour la conception de verres pour des lunettes corrigeant la vue, surfacturent leur prestation, ainsi que des parodontologues, où une personne usurpe l’identité d’un affilié à une compagnie d’assurance pour bénéficier du remboursement d’un acte médical. Selon les dernières estimations d’assureurs lésés, le nombre des dossiers de demande de remboursement ayant fait l’objet de ce type d’escroqueries représente près de 3% de l’ensemble des dossiers traités par leur compagnie, ce qui permet d’ores et déjà, indique Assabah, de déterminer que les montants détournés par un réseau criminel, selon toute vraisemblance, sont de plusieurs millions de dirhams.

Par La Rédaction
Le 25/02/2026 à 20h40
#escroquerie#fraude à l'assurance#Enquête#Assurance-maladie#Mutuelle

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un magistrat condamné pour corruption après la plainte d’un député

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un milliardaire arrêté à Rabat pour «trafic d’influence» et «ingérence dans des affaires judiciaires»

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Arrestation d’un gérant d’une agence de voyages à Marrakech pour escroquerie

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Escroquerie immobilière: 300 familles lésées et trois promoteurs incarcérés à Casablanca

Articles les plus lus

1
Hier l’Espagne, aujourd’hui la France et le Niger: comment l’Algérie perd lamentablement toutes ses batailles
2
Un décret complémentaire met fin à la polémique sur l’identité visuelle des véhicules de transport funéraire
3
Glissement de terrain à Bab Berred: un douar entièrement ravagé dans la province de Chefchaouen
4
Encore la démographie…
5
Le Polisario organisation terroriste: un nouveau ralliement au Congrès américain
6
L’incursion de véhicules suspects du Polisario en Mauritanie derrière une vive colère des autorités de Nouakchott
7
Me Fanny Colin, avocate d’Achraf Hakimi: «l’accusation repose sur la seule parole d’une femme qui a fait obstacle à toutes les investigations»
8
Qui pour succéder à Chakib Alj à la tête de la CGEM?
Revues de presse

Voir plus