En images: voici où en sont les travaux du nouveau tunnel Bernoussi à Casablanca

Abdelilah Joha, vice-président du conseil d’arrondissement de Sidi Bernoussi, a partagé avec Le360 les détails de ce projet de grande envergure. Selon lui, le tunnel et le pont seront situés à proximité de la route principale numéro 1, qui mène directement à la cité industrielle. «Ce réseau routier revêt une grande importance, étant donné qu’au niveau de l’arrondissement Sidi Bernoussi, il y a une seule artère à savoir le boulevard d’Al Bina», a-t-il expliqué.

La zone abrite un grand nombre d’unités industrielles et accueille chaque jour plusieurs milliers d’ouvriers se rendant à la cité industrielle. Cette concentration d’activités engendre une pression énorme sur les infrastructures routières existantes, créant ainsi des problèmes de circulation considérables. Le passage souterrain et le pont serviront donc à «désenclaver la cité industrielle et à fluidifier la circulation au profit de la population locale», fait valoir le responsable.

Le coût total de ce projet est estimé à 65 millions de dirhams, financé grâce à un partenariat entre la région de Casablanca et la commune de Casablanca. Cette enveloppe budgétaire reflète l’importance stratégique du projet pour la ville. L’objectif est non seulement d’améliorer la circulation, mais aussi d’offrir une alternative de transit plus fluide pour les usagers de la route.

Début des travaux d'un nouveau tunnel à Casablanca. (S.Bouchrit/Le360).

Les travaux, qui ont d’ores et déjà commencé, se déroulent à un rythme extrêmement élevé. Le délai prévu pour la réalisation complète de ce projet est de six mois.