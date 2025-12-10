Effondrement de deux bâtiments à Fès: le bilan s’alourdit à 22 morts

Un effondrement survenu dans la soirée du 9 décembre 2025 a fait 22 morts — dont des femmes et des enfants — et 16 blessés, selon un premier bilan provisoire.

«Dans la soirée du 9 décembre 2025, aux environs de 23h20, deux bâtiments mitoyens se sont effondrés dans le quartier Al-Massira, dans la zone de Bensouda», indique un communiqué du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Fès.

D’après la même source, le premier bâtiment était inoccupé, tandis que le second accueillait une cérémonie de baptême. Le drame a causé le décès de 22 personnes et fait 16 blessés, d’une gravité variable.

Une enquête a été ouverte par la police judiciaire, sous la supervision du ministère public, afin de déterminer les causes de l’effondrement et d’en établir les circonstances et responsabilités éventuelles.