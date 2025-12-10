Quatre morts et douze blessés dans l’effondrement de deux immeubles à Fès

Le bilan de l’effondrement de deux immeubles d’habitation dans le quartier Al Massira, à Fès, dans la nuit de mardi à mercredi, s’est alourdi pour atteindre seize victimes, selon les dernières informations recueillies depuis le lieu du drame: 4 morts et 12 blessés, dont plusieurs cas graves.

D’après les autorités locales, parmi les victimes figurent quatre enfants. Douze personnes ont également été blessées. Les équipes de secours, mobilisées en nombre, poursuivent leurs recherches au milieu des décombres, dans l’espoir de retrouver d’éventuels survivants et de sécuriser totalement la zone.

le360

Concernant les blessés, l’état de santé de deux femmes enceintes, extraites des ruines lors des premières heures de l’intervention, s’est stabilisé. Les services médicaux signalent par ailleurs trois cas graves et sept autres présentant des blessures moins sévères. Tous ont été transférés vers les structures hospitalières appropriées pour recevoir les soins nécessaires.

Le site reste placé sous haute vigilance, avec un important dispositif sécuritaire et médical. Les opérations de sauvetage se poursuivent sans interruption, tandis que les autorités s’apprêtent à publier un bilan définitif. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de cet effondrement et de comprendre les circonstances ayant conduit à cette tragédie qui a profondément secoué la ville.