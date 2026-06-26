Société

Ebola en RDC: le Maroc achemine neuf tonnes de matériel médical à la MONUSCO

Un avion C-130H des FAR a atterri le lundi 22 juin 2026 à l’aéroport de Bunia avec, à son bord, une importante cargaison de matériel médical et logistique destinée à renforcer les capacités de la MONUSCO dans le cadre de la riposte contre l’épidémie de maladie à virus Ebola en Ituri.

Le Maroc a acheminé lundi neuf tonnes de matériel médical et logistique à la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) en Ituri, dans le cadre d’un pont aérien établi pour soutenir la riposte contre l’épidémie d’Ebola.

Par La Rédaction
Le 26/06/2026 à 13h00

Un avion C-130H des Forces armées royales a atterri lundi 22 juin 2026 à l’aéroport de Bunia, en République démocratique du Congo, avec à son bord neuf tonnes de matériel médical et logistique destiné à renforcer les capacités de la MONUSCO (Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC) face à l’épidémie de maladie à virus Ebola qui sévit en Ituri.

Selon la MONUSCO, la cargaison comprend des médicaments, des produits pharmaceutiques, des équipements de protection individuelle, ainsi que du matériel biomédical, de laboratoire, de diagnostic, de désinfection et de surveillance des patients. Elle est destinée à l’ensemble du personnel de la MONUSCO et vise en priorité à renforcer l’hôpital de niveau 2 géré par le contingent marocain sur place.

Une deuxième rotation est prévue dans les prochains jours. Elle transportera du matériel complémentaire et une équipe médicale marocaine spécialisée, dans le cadre d’un pont aérien établi entre le Maroc et la RDC.

Les Casques bleus déployés en Ituri opèrent en contact direct avec les communautés locales, les autorités et les acteurs humanitaires. Ils assurent des patrouilles, sécurisent des zones sensibles et appuient les équipes médicales engagées dans la riposte. Mieux équipés, ils pourront poursuivre ces missions sans risquer de devenir un vecteur de propagation de la maladie, indique la MONUSCO.

Par La Rédaction
Le 26/06/2026 à 13h00
#Ebola#RDC#Ituri#MONUSCO

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