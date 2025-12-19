Société

Du triomphe sportif au sursaut développemental

Le stade Moulay Abdallah de Rabat.

Revue de presseÀ la ferveur des célébrations populaires succède une ambitieuse stratégie nationale. Le football, catalyseur de joie collective, se révèle désormais le levier d’une transformation structurelle et d’un rayonnement international pour le Maroc. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 19/12/2025 à 21h08

Les artères des grandes cités du Royaume ont vibré, jeudi soir, après la victoire de l’équipe nationale B en finale de la Coupe Arabe. Des milliers de Marocains ont une nouvelle fois exprimé leur fierté, perpétuant la tradition née des exploits successifs: le sacre mondial des juniors et l’épopée historique de l’équipe A en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar en 2022.

Ces manifestations spontanées attestent que le football a transcendé le simple statut de jeu pour incarner un puissant ferment d’unité et de joie nationale, à l’orée de la Coupe d’Afrique dont la phase finale s’ouvre ce dimanche à Rabat, rapporte l’éditorialiste d’Al Akhbar dans son édition du week-end des 20 et 21 décembre.

Conscient que l’investissement dans le sport est un vecteur de développement, le Maroc a mobilisé des moyens considérables pour ériger les infrastructures d’accueil, avec neuf stades répartis dans six villes pour la CAN. Cette dynamique ne fait que précéder l’organisation conjointe, et inédite, de la Coupe du Monde 2030 avec des partenaires transcontinentaux, un événement à la portée historique. Ce projet colossal représente une opportunité stratégique pour hisser le Royaume au rang des nations de premier plan.

Sur le plan interne, l’accueil de ces méga-événements, la CAN et le Mondial 2030, est appelé à générer des retombées économiques et sociales profondes. C’est pourquoi le pays a engagé, sous l’impulsion des directives royales, un vaste programme d’investissements destiné à moderniser ses infrastructures de manière globale. L’ensemble du territoire se métamorphose ainsi en un chantier d’envergure. Les villes hôtes, en particulier, connaissent une métamorphose sans précédent, qui renforce leur attractivité pour les investisseurs, contribue au rayonnement mondial du Maroc, et participe à la diversification de son offre touristique et culturelle, note l’éditorialiste d’Al Akhbar.

Cette vision ambitieuse trouve son fondement dans la Lettre Royale adressée aux Assises nationales du sport en 2008, où le roi Mohammed VI avait dressé un diagnostic précis du secteur et appelé à une démocratisation de la pratique sportive. Il apparaît désormais évident que le sport, et le football en particulier en sa qualité de discipline universelle, joue un rôle multidimensionnel: source de bonheur populaire, levier de développement économique, générateur de richesse et pourvoyeur d’emplois, à l’égal de tout autre secteur productif.

Par Hassan Benadad
Le 19/12/2025 à 21h08
#CAN 2025#Coupe du monde#Coupe arabe

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

CAN 2025: «Le Maroc dispose d’une expérience éprouvée des manifestations sportives mondiales», estime l’expert Ihsane Hafidi

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

CAN, Mondial: le football comme levier économique

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

5G: ce que la CAN et le Mondial vont changer

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le sport moteur économique: la fiscalité pour professionnaliser les clubs

Articles les plus lus

1
Un gain de 119 millions de m³ en trois jours: les dernières pluies font progresser les réserves des barrages
2
Cigarettes: une hausse pouvant atteindre 2 dirhams par paquet début 2026
3
Incarnation des revers du Plan Azur, Mazagan, une machine à cash, qui ne profite pas à la région
4
Des agents du régime algérien envoyés à Tunis pour renforcer une manifestation de soutien à Kaïs Saied
5
Inondations: sur instructions royales, lancement d’un programme d’urgence de réhabilitation de Safi
6
Casablanca: comment Dream Village entend redonner vie au zoo mythique de Aïn Sebaâ
7
Sahara marocain: comment la CDG entend renforcer son action dans les provinces du Sud
8
Défense. Équipements excédentaires américains: avec Israël et la Grèce, le Maroc capte une part importante des offres EDA
Revues de presse

Voir plus