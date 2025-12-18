Société

Droits de l’homme: Rabat devient le siège permanent du Réseau africain de prévention de la torture

Inauguration à Rabat du siège permanent du Réseau africain de prévention contre la torture.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 18/12/2025 à 20h20

VidéoLe siège du secrétariat permanent du Réseau africain des mécanismes nationaux de prévention de la torture a été inauguré officiellement ce jeudi à Rabat sous la direction d’Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH).

Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), a officiellement inauguré ce jeudi à Rabat le siège du secrétariat permanent du Réseau africain des mécanismes nationaux de prévention de la torture. Cette inauguration s’est déroulée dans les locaux du CNDH en présence du comité de pilotage, dont les membres sont le Maroc, l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Cap Vert, Madagascar, la Mauritanie et le Mozambique.

Pour soutenir cette mission dont l’importance a été unanimement saluée, le CNDH a mis à la disposition du Réseau un étage complet au sein de ses locaux. Cette organisation, qui fédère aujourd’hui les mécanismes nationaux de prévention de la torture de 16 pays africains, a vu le jour à Marrakech en juin 2023. Sa création fait suite à l’adoption de la «Déclaration de Marrakech pour la prévention de la torture en Afrique».

Dans une déclaration à la presse, Amina Bouayach a précisé que l’accueil de ce secrétariat permanent par le Maroc témoigne du soutien du Royaume aux efforts continentaux. Cette initiative vise à «renforcer la prévention de la torture, tout en consolidant la coopération et l’échange d’expertises entre les mécanismes africains». Elle a ajouté que cette inauguration marque «une étape majeure dans l’opérationnalisation du réseau», avec l’ambition ultime d’atteindre l’objectif «Zéro torture en Afrique».

