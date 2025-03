D’origine marocaine, l’expert Hafid Baroudi décoré de la Légion d’honneur en France

La Légion d’honneur accordée à Hafid Baroudi vient en reconnaissance de ses 40 années de carrière consacrées aux risques industriels et environnementaux, notamment au sein de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS). Cette distinction souligne son expertise technique ainsi que son engagement en faveur de la prévention et de la sécurité dans ces domaines.

Originaire du Maroc, Baroudi a suivi un parcours académique d’excellence. Après des études secondaires au lycée Moulay Idriss à Fès et en classes préparatoires au lycée Lyautey à Casablanca, il poursuit ses études en France. Il y obtient un diplôme d’ingénieur ainsi qu’un doctorat à Nancy en 1988, portant sur l’application de l’intelligence artificielle aux exploitations minières.

Hafid Baroudi a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de l’INERIS, contribuant au développement des compétences de l’institut en matière d’évaluation et de prévention des risques industriels. Il dirige actuellement une équipe de plus de 100 experts, ingénieurs et chercheurs travaillant sur les enjeux liés à la transition énergétique et écologique.

Parallèlement à ses activités professionnelles, Hafid Baroudi a maintenu un lien fort avec son pays d’origine. Il a investi dans divers secteurs au Maroc, notamment les télécommunications et la valorisation des produits du terroir. Il a également soutenu la recherche scientifique en favorisant des collaborations académiques entre la France et le Maroc, notamment à travers le financement et l’encadrement de projets de recherche.