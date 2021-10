Les documents et équipements saisis par la police judiciaire de Nador, le 24 octobre.

La police judiciaire de la ville de Nador, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a mis en échec, dimanche 24 octobre, un assaut de migrants contre le préside de Melilla. Plus de 30 personnes ont été arrêtées.

Selon un communiqué de la DGSN, ce lundi 25 octobre, les investigations menées par la PJ de Nador ont mené à l’arrestation de sept candidats à l’immigration clandestine dans un premier temps: six ressortissants soudanais et un ressortissant burkinabè. Ceux-ci auraient projeté de prendre d'assaut la clôture métallique de Melilla et se sont équipés à cette fin d'engins artisanaux spécialement fabriqués.

Au cours de leur enquête, explique la DGSN, les enquêteurs, en collaboration avec la PJ d’Oujda, ont procédé à l'arrestation de 24 personnes dans cette ville, de nationalités soudanaise, tchadienne et guinéenne, ces candidats à l'émigration clandestine projetaient de se rendre à Nador pour faire partie de cet assaut.

L'enquête a également permis d'arrêter un ferrailleur, dont l'atelier servait à fabriquer divers engins métalliques qui auraient permis à ces candidats à l'émigration clandestine de mener leur projet à bien. Le propriétaire d'une maison qui abritait ces clandestins a lui aussi été arrêté.

L'enquête judiciaire se poursuit encore, sous la supervision du parquet compétent.