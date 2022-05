© Copyright : DR

Kiosque360. Après deux ans de cavale aux Emirats arabes unis, un ancien cadre dans une agence de microcrédit impliqué dans une affaire de détournement de fonds a été interpellé et déféré devant la justice dès son retour au Maroc. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

A Rabat, la brigade nationale de la police judiciaire a déféré devant le parquet général près le tribunal des crimes financiers un ancien cadre dans une agence de microcrédit. Il est impliqué dans une affaire de détournement de fonds qui remonte à deux ans et qui avoisine les 400 000 dirhams.



Dans sa livraison du 27 mai, le quotidien Al Akhbar rapporte ainsi que le prévenu, né en 1977 à Mechra Bel Ksiri dans la province Sidi Kacem, a été déféré devant le procureur du Roi près le tribunal des crimes financiers à Rabat, aux côtés d’un autre suspect, impliqué lui aussi selon l’enquête dans la même affaire.



Selon le quotidien, le juge d’instruction près le même tribunal a décidé de poursuivre le suspect principal en état d’arrestation. Ce dernier a été placé en détention préventive à la prison locale El Arjat. Le deuxième suspect est, quant à lui, poursuivi en état de liberté provisoire.



Les deux individus sont poursuivis pour détournement et dilapidation de fonds publics et privés placés sous leur contrôle. Dans le cadre de cette affaire, les deux suspects sont également poursuivis pour falsification de documents administratifs et participation à la falsification, précise le quotidien.



D’après la même source, le juge d’instruction devrait entamer l’enquête approfondie à partir du début du mois prochain. Cette enquête devrait lever le voile sur d’autres développements relatifs à ce crime dans lequel est impliqué cet ancien cadre d’une agence de microcrédit située à Sidi Yahya El Gharb.



Le suspect principal a été interpellé après avoir foulé le territoire national en provenance des Emirats arabes unis. En effet, l’ancien cadre de l’agence de microcrédit s’y était rendu directement après son détournement qui remonte à deux ans. Dès son retour au bercail, il a été interpellé et déféré devant la justice.