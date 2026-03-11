Des villes et des spots (EP3). Figuig: entre palmiers et montagnes, l’oasis qui séduit les voyageurs

Là où les palmiers s’embrassent avec les sources d’eau et où le silence s’impose comme une partie intégrante de l’identité du lieu, Figuig s’impose comme une destination touristique fascinante pour les passionnés de nature, de paysages luxuriants et de sérénité.

Figuig n’est pas seulement une ville, mais une histoire de résilience façonnée au fil de plusieurs millénaires. Abdelmajid Rabah, acteur associatif et enfant du pays, en parle avec fierté et émotion. Selon lui, l’oasis a su survivre à un environnement géographique rude grâce à un équilibre fragile entre la nature et l’homme. Les nappes phréatiques ont longtemps constitué la colonne vertébrale de la vie locale, tandis que les habitants de Figuig, travailleurs et profondément enracinés dans leur terre, en ont été les gardiens attentifs.

Abdelmajid Rabah souligne avec fierté que l’homme de Figuig ne se dissocie jamais de son oasis. Il y puise sa patience, sa force intérieure et une certaine grandeur d’âme. La verdure des palmiers semble imprégner ses traits et rythmer son quotidien. De ce lien intime naît la singularité de Figuig: un attachement profond où la ville habite ses habitants autant qu’ils l’habitent eux-mêmes.

Cette résilience se renforce avec le retour de membres de la diaspora qui investissent dans de nouvelles oasis. Parallèlement, des programmes étatiques visent à revitaliser l’ancienne oasis. L’objectif est de concilier fidélité au passé et préparation de l’avenir, face aux aléas climatiques et aux défis environnementaux.

Le charme de Figuig ne se limite pas à ses dimensions naturelle et humaine. Il s’étend également à une expérience touristique authentique qui attire des visiteurs venus du monde entier. Au cœur de la ville, certaines unités hôtelières incarnent parfaitement cet esprit. Comme l’explique Zineb Saadi, employée dans l’un de ces établissements, elles sont construites à partir de matériaux locaux et naturels, tels que la terre et le palmier. Cette architecture, en harmonie avec l’esprit de l’oasis, offre aux visiteurs une expérience à la fois immersive et sensorielle.

Dans cet écrin de calme, les saveurs locales se découvrent à travers des plats traditionnels comme le «thrid», le «berkoukch» ou le couscous, accompagnés d’autres spécialités marocaines répondant aux goûts variés des convives.

Depuis son ouverture en 2023, l’hôtel connaît une affluence croissante, attirant des touristes venus du Portugal, de France, d’Espagne, de Pologne et des États-Unis, ainsi que des Marocains originaires de grandes villes comme Rabat ou Casablanca. Beaucoup ne se contentent pas d’un seul séjour: certains reviennent, tandis que d’autres recommandent l’établissement à leurs proches, preuve de l’attractivité du lieu.

Ces derniers mois, Zineb Saadi souligne que «l’établissement est régulièrement complet, avec des réservations s’étendant sur plusieurs mois», signe que Figuig trouve progressivement sa place sur la carte touristique, comme un refuge paisible pour ceux en quête d’authenticité, de repos et d’harmonie avec la nature.

Figuig apparaît ainsi comme une oasis de résilience, où l’équilibre entre l’homme et la nature s’est transmis de génération en génération. Entre palmiers centenaires, architecture en pisé et atmosphère de quiétude, la ville accueille le voyageur comme une promesse: celle d’un tourisme plus lent, plus authentique, où la résilience devient un art de vivre et Figuig une destination à part entière.