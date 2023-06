Des méduses de type physalia physalis font leur apparition sur la plage de Foum El Oued à Laâyoune

Des physalia physalis ont fait leur apparition sur la plage de Foum El Oued à Laâyoune. C’est ce qu’annonce la direction régionale de l’Institut national de la recherche halieutique (INRH) dans un bulletin d’information.

Contacté par Le360, Hamid Chfiri, directeur de l’INRH Laâyoune, explique que ces physalia physalis (ou physalies) qui sont en réalité, et pour être plus précis, des siphonophores marins, appelées «fausses méduses» par les connaisseurs, ont été détectées le 23 mai sur cette plage de la côte Atlantique. «Ayant pour habitat naturel les hautes mers, ces méduses ont échoué sur la plage à cause du changement climatique saisonnier et poussé par des vents d’Est» explique ce spécialiste.

Ce n’est pas la première fois que ces physalies apparaissent à Foum El oued. «En 2019, il y en avait eu ici même et dans plusieurs plages du Maroc, et pas seulement dans l’Atlantique» poursuit Hamid Chfiri.

En ce mardi 30 mai, à savoir 8 jours après que leur apparition ait été détectée par les équipes de l’INRH, la quantité des physalias physalis qui s’échouent sur la plage commence à diminuer. Mais les estivants doivent néanmoins rester vigilants et sensibiliser les enfants. C’est ce qui est d’ailleurs précisé dans le bulletin d’information qui rappelle l’attitude à adopter si jamais quelqu’un est touché par ces physalia physalis.





«Les tentacules des physalis physalia atteignent 1 mètre 50. Il faut faire attention et dès lors qu’elle vous touche, il faut laver la lésion sur la peau avec de l’eau de mer, ou de la salive par le biais d’un bout de papier ou des algues. Il ne faut surtout pas mettre du liquide abrasif du genre vinaigre ou autre. Après si vous remarquez que l’urticaire sur la peau s’aggrave, il faut consulter un médecin car des asphyxies peuvent parfois découler de ces infections...» ajoute le directeur de l’INRH. Les lésions urticantes provoquées par les physalia peuvent en effet, et c’est connu, entraîner un collapsus cardio-vasculaire.

Aussi, impressionnés et attirés par la couleur de ces physalis Physalia, les enfants peuvent s’amuser à les toucher en les trouvant sur le sable. Compte tenu de cet état de fait, il est urgent, toujours selon l’INRH de ramasser ces colonies et les enterrer dans un endroit loin de la plage.

Tant qu’elles sont humides, elles continuent à être urticantes. Il est donc nécessaire de ne pas les manipuler et les personnes du système de voirie doivent les ramasser en mettant des gants et éviter de les jeter à la poubelle. La méthode la plus efficace à adopter c’est de les enterrer.