Des augmentations généralisées de salaires dans le secteur de la Santé

Pour éviter les grèves et les manifestations, les ministres du gouvernement Akhannouch optent pour le «sonnant et trébuchant». Après Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, son collègue à la Santé et à la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, vient de signer un procès-verbal avec les syndicats les plus représentatifs des personnels de son département portant essentiellement sur une hausse généralisée des salaires, affirme le quotidien arabophone dans son édition datée du vendredi 26 janvier.

Ainsi, selon le journal, les infirmiers, les techniciens de santé et les aides-soignants vont bénéficier de quelque 1.500 dirhams mensuels nets accordés comme prime de risque.

Une augmentation de l’ordre de 1.400 dirhams mensuels nets va être accordée à la catégorie des administrateurs, des ingénieurs, des personnels administratifs et des personnels du transport médical, ajoute le journal.

Du reste, le PV signé avec les syndicats du secteur de la santé prévoit d’autres mesures portant sur les mécanismes de promotion, l’élaboration de statuts de base spécifiques à chaque catégorie de personnel, les horaires de travail, les indemnisations pour les gardes, les concours. Tout cela en fixant des échéances à la concrétisation de chacun des 14 points dudit PV.

Al Ahdath affirme cependant que ces acquis pour les personnels du département de la Santé restent tributaires de l’accord du Chef du gouvernement et de l’étude de l’impact de ces accords sur les finances publiques.