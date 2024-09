Déchets: voici le nom des deux gestionnaires délégués désignés à Fès

On connaît désormais le nom des deux sociétés délégataires pour la gestion des déchets de Fès. Il s’agit des entreprises Mecomar et SOS. La première se chargera de la gestion des déchets dans les arrondissements d’Agdal, Saïss, Zouagha et El Mariniyine, tandis que la seconde prendra en charge les arrondissements de Fès-Médina et Jnane El Ward. C’est ce qui a d’ailleurs été annoncé, comme attendu, le 24 septembre durant l’assemblée générale extraordinaire du conseil communal.

Cette décision, prise après examen et approbation des deux contrats de gestion déléguée par les membres du conseil, vise à optimiser la gestion des déchets et à améliorer la propreté de la ville. S’exprimant lors de cette assemblée, le président du conseil communal de Fès, Abdeslam Bekkali, a souligné l’importance de cette nouvelle étape pour la ville.

Selon le maire, ces contrats de délégation de service public marquent une avancée significative dans la gestion des déchets à Fès en termes de technologie, d’outils de collecte et de communication. «Ces contrats de nouvelle génération permettront une gestion optimale de notre ville en matière de propreté et de traitement des déchets», a-t-il dit, insistant sur l’intégration d’outils technologiques modernes qui permettront une meilleure optimisation des services et une communication plus efficace avec les citoyens.

Lire aussi : Déchets: en attendant la sélection des nouveaux gestionnaires délégués, Fès au bord de l’asphyxie

Le président du conseil communal a également tenu à rassurer les anciens salariés de l’opérateur précédent, Ozone, en confirmant que leurs droits seront préservés dans le cadre de la transition vers les nouveaux délégataires.

Le contrat signé avec Mecomar, d’une durée de 7 ans, représente un investissement global de 170,28 millions de dirhams, avec un coût annuel pour la commune de 163,36 MDH. L’investissement de SOS, quant à lui, s’élève à 49,28 MDH, avec un coût annuel estimé à 62,5 MDH.

Selon les termes du contrat, les prestations confiées à Mecomar incluent la collecte des déchets ménagers et assimilés, leur transport et leur déchargement à la décharge publique d’Ain Beida. L’entreprise est également chargée du nettoyage des artères et des places publiques, de l’instauration et de l’amélioration de la collecte sélective en bi-flux et de la mise en place d’un système de collecte dédié aux gros producteurs de déchets.

La commune se réserve le droit d’étendre le périmètre de la délégation à de nouvelles zones relevant de sa compétence. Le programme d’investissement de Mecomar prévoit l’acquisition d’un large éventail d’équipements neufs, notamment des conteneurs, des véhicules de collecte (BOM, Ampliroll, chargeuses), des équipements de tri sélectif et de nettoyage, ainsi qu’un système d’information complet incluant un suivi géo localisé et un système de vidéosurveillance.

De son côté, SOS gérera les déchets et le nettoyage de Fès-Médina et Jnane El Ward, avec un programme d’investissement qui comprend l’acquisition de nouveaux engins et véhicules, le renouvellement de certains matériels et des investissements dans des infrastructures et des logiciels.